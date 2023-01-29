سياسة
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بعد دبابات "ليوبارد 2".. أوكرانيا تسعى إلى الحصول على سفن حربية من ألمانيا
اقترح أندريه ميلنيك نائب وزير الخارجية الأوكراني على ألمانيا تسليم بلاده غواصة وفرقاطة خرجت من الخدمة، وذلك في إطار المساعدة في تعزيز القدرات البحرية في كييف.
بعد دبابات "ليوبارد 2".. أوكرانيا تسعى إلى الحصول على سفن حربية من ألمانيا
أوقفت ألمانيا الفرقاطة "لوبيك" بعد خدمة دامت 32 عاماً / صورة: AP
29 يناير 2023

دعا نائب أندريه ميلنيك وزير الخارجية الأوكراني، الأحد، ألمانيا إلى المساعدة في تعزيز القدرات البحرية في كييف، واقترح تسليم بلاده غواصة وفرقاطة خرجت من الخدمة.

ووافقت ألمانيا، مؤخراً، على إرسال 14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، واستسلمت أخيراً لشهور من الضغط من الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت برلين أيضاً إنها ستسمح للدول الأخرى التي تمتلك دبابات ألمانية الصنع بتسليمها إلى أوكرانيا.

وقال ميلنيك، في تغريدة عبر تويتر: "قبل شهر، أوقفت ألمانيا الفرقاطة "لوبيك"، بعد خدمة دامت 32 عاماً، ومع الإرادة السياسية يمكن نقل تلك الفرقاطة إلى أوكرانيا لمحاربة الغواصات والسفن الحربية الروسية في البحر الأسود".

وأضاف أنه "إذا لم يجرِ نقل السفينة الحربية بأكملها، فإن إرسال أسلحتها، مثل صواريخ "سي سبارو" و"هاربون" سيعزز قواتنا الأوكرانية".

وفي تغريدة منفصلة قبل ساعات، دعا ميلنيك ألمانيا إلى منح أوكرانيا إحدى غواصاتها الست من طراز "HDW Class 212A".

وأوضح أن غواصة "HDW Class 212A" تُعتبر "واحدة من أفضل الغواصات في العالم"، واقترح على الجيش الألماني التبرع بواحدة من 6 غواصات 212A لأوكرانيا، قائلاً: "لماذا لا ترسل برلين واحدة إلى أوكرانيا؟".

وغرّد لاحقاً إنه "كان لديه خبرة في أن يكون على متن مثل هذه الغواصة في عام 2008، خلال فترة عمله كقنصل عام لأوكرانيا في ألمانيا".

وشغل ميلنيك منصب القنصل الأوكراني في ألمانيا بين عامي 2007 و2012، وبعد ذلك شغل منصب سفير كييف في برلين بين عامي 2015 و2022، وتقلّد منصب نائب وزير الخارجية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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