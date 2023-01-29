سياسة
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أردوغان: يمكن أن نعطي فنلندا رسالة تصدم السويد بشأن الانضمام إلى الناتو
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده يمكن أن تعطي فنلندا رسالة مختلفة تصيب السويد بصدمة بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، و"لكن يجب أن لا ترتكب فنلندا الخطأ نفسه".
أردوغان: يمكن أن نعطي فنلندا رسالة تصدم السويد بشأن الانضمام إلى الناتو
أردوغان: هؤلاء يظنون أن تركيا اليوم هي نفسها قبل 20 أو 30 أو 40 عاماً لكنها ليست كذلك / صورة: AA
29 يناير 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده يمكن أن تعطي فنلندا رسالة مختلفة تصيب السويد بصدمة بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال لقاء مع الشباب في ولاية بيلاجيك شمال غربي تركيا.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا طلبت تسليم مجموعة من الإرهابيين المقيمين في السويد، وعددهم 120، لكي توافق على انضمام الأخيرة إلى الناتو.

وأوضح أن الجانب السويدي ادعى أنه أجرى تعديلات دستورية واتخذ إجراءات في هذا الصدد، وكأنه يسخر من تركيا.

وتابع: "هؤلاء يظنون أن تركيا اليوم هي نفسها قبل 20 أو 30 أو 40 عاماً لكنها ليست كذلك".

وأضاف أردوغان: "يمكن أن نعطي فنلندا رسالة مختلفة إذا لزم الأمر، وعندها سوف تصاب السويد بصدمة، ولكن يجب أن لا ترتكب فنلندا الخطأ نفسه".

واستنكر الرئيس التركي سماح السلطات السويدية لأنصار اليمين المتطرف بحرق نسخ من القرآن الكريم قبل أيام.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "هل قضوا على الإسلام بحرقهم المصحف؟ هم كشفوا فحسب قدر الفساد الذي استشرى بينهم".

وأشار إلى ضرورة الصمود والتصدي قدر المستطاع لهذه الممارسات، مؤكداً أن الله (سبحانه وتعالى) هو الذي يحفظ ويحمي كتابه.

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نُسَخ من المصحف من شخصيات يمينية متطرفة، يتصدرها زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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