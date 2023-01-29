أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، سيطرتها على حوامة إسرائيلية مُسيّرة في قطاع غزة، والحصول على معلومات "حساسة" منها.

وقالت "القسام" في بيان، إنها تمكنت "خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة، من السيطرة على حوامة إسرائيلية مُسيّرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة".

وأضافت: "تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص القوات الإسرائيلية".

ولم توضح الكتائب في بيانها، ما المعلومات التي حصلت عليها.

وفجر الجمعة، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الأحد، سقوط الحوامة داخل قطاع غزة، معلناً "التحقيق في ملابسات الحادث".

وأفاد الجيش: "سقطت مُسيّرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل قطاع غزة خلال نشاط عملياتي في نهاية الأسبوع المنصرم".

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الحوامات، لجمع المعلومات الاستخبارية واستخدامات عسكرية أخرى، وفق مراسل الأناضول.