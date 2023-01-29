سياسة
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فرنسا.. إضرابات متعلقة بالتقاعد وتوقعات بتعطل وسائل النقل العام الثلاثاء
دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى إضرابات ومظاهرات على مستوى البلاد يوم الثلاثاء، احتجاجاً على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، فيما قال وزير النقل إن الإضرابات ستؤدي إلى اضطراب شديد في وسائل النقل العام.
فرنسا.. إضرابات متعلقة بالتقاعد وتوقعات بتعطل وسائل النقل العام الثلاثاء
كليمان بون: إضرابات النقابات العمالية ستؤدي إلى اضطراب شديد في وسائل النقل العام يوم الثلاثاء المقبل / صورة: Reuters
29 يناير 2023

قال وزير النقل وعدد من هيئات النقل العام في فرنسا، اليوم الأحد، إن إضرابات النقابات العمالية في البلاد، احتجاجاً على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، ستؤدي إلى اضطراب شديد في وسائل النقل العام يوم الثلاثاء المقبل.

ودعت النقابات إلى إضرابات ومظاهرات على مستوى البلاد يوم الثلاثاء، وتأمل في تكرار المشاركة الكبيرة في أول احتجاج يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري عندما احتشد ما يزيد على مليون محتج على خطة الإصلاح.

كما أوقفت الإضرابات في ذلك اليوم القطارات وأغلقت المصافي وعرقلت توليد الطاقة.

وقال وزير النقل كليمان بون لتليفزيون (LCI): "سيكون يوماً صعباً جداً فيما يتعلق بالنقل العام.. نتوقع اضطرابات كبيرة".

وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية (SNCF) في بيان إن حركة الرحلات ستتعطل بشكل كبير على امتداد شبكتها بالكامل يوم الثلاثاء بسبب الإضراب، وأوصت الناس بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم أو العمل من المنزل.

وقالت هيئة الطيران المدني الفرنسية في بيان إنها طلبت من شركات الطيران خفض برامج رحلاتها 20% في مطار باريس أورلي يوم الثلاثاء، لكنها أضافت أنه على الرغم من هذا الإجراء الوقائي، يمكن توقع حدوث تأجيل لرحلات.

وقال وزير النقل إن الحكومة لا تزال منفتحة على مزيد من المحادثات مع النقابات، لكنه أضاف أنها ستحافظ على هدف الإصلاح الرئيسي المتمثل في زيادة سن التقاعد لمدة عامين إلى 64.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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