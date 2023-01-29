سياسة
3 دقيقة قراءة
نائب جمهوري: احتمالات نشوب صراع عسكري بين أمريكا والصين "كبيرة للغاية"
بعد أن أثار جنرال أمريكي حالة من الذعر بمذكرة حذر فيها من أن الولايات المتحدة ربما تكون مُقدِمة على حرب مع الصين في غضون العامين المقبلين، حذر عضو جمهوري بارز في الكونغرس الأمريكي اليوم الأحد من أن احتمال نشوب صراع مع الصين بسبب تايوان كبير للغاية.
نائب جمهوري: احتمالات نشوب صراع عسكري بين أمريكا والصين "كبيرة للغاية"
نائب جمهوري: احتمالات نشوب صراع عسكري بين أمريكا والصين "كبيرة للغاية" / Others
29 يناير 2023

قال عضو جمهوري بارز في الكونغرس الأمريكي اليوم الأحد إن احتمالات نشوب صراع مع الصين بسبب تايوان "كبيرة للغاية"، بعد أن أثار جنرال أمريكي حالة من الذعر بمذكرة حذر فيها من أن الولايات المتحدة ربما تكون مُقدِمة على حرب مع الصين في غضون العامين المقبلين.

وفي مذكرة بتاريخ الأول من فبراير/شباط، لكنها صدرت يوم الجمعة، كتب الجنرال مايك مينيهان، الذي يترأس قيادة النقل الجوي ويعمل تحت إمرته 110 آلاف من العسكريين والمدنيين، "حدسي يدلني على أننا سنخوض قتالاً في عام 2025".

وقال مايك مكول الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لشبكة فوكس نيوز اليوم "آمل أن يكون مخطئاً.. أعتقد أنه على حق".

ولا تمثل آراء الجنرال وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لكنها تظهر القلق في أعلى مستويات الجيش الأمريكي من محاولة محتملة من بكين لفرض سيطرتها على تايوان التي تعتبرها الصين تابعة لها.

وكتب مينيهان أن الولايات المتحدة وتايوان ستجريان انتخابات رئاسية في عام 2024، مما قد يوجِد فرصة للصين لتنفيذ عمل عسكري.

وقال ماكول إنه إذا فشلت الصين في السيطرة على تايوان دون إراقة دماء، "فإنهم سيفكرون في غزو عسكري في تقديري. يجب أن نكون مستعدين لذلك".

واتهم الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن بالضعف بعد الانسحاب من أفغانستان، مما قد يجعل الحرب مع الصين أكثر احتمالاً.

وقال مكول "احتمالات أن نشهد صراعاً في الصين وتايوان والمحيط الهندي كبيرة للغاية".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هذا الشهر إنه يشك بشدة في أن تكون الأنشطة العسكرية الصينية المتصاعدة بالقرب من مضيق تايوان علامة على غزو وشيك للجزيرة من قبل بكين.

وقال مسؤول في البنتاغون، أمس السبت، إن تصريحات الجنرال "لا تعبر عن وجهة نظر الوزارة إزاء الصين"

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us