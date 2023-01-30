سياسة
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جونسون: بوتين هددني بصاروخ قبل حرب أوكرانيا
كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وثائقي أنه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العقوبات التي قد ينفذها الغرب إذا شن هجوماً عسكرياً على أوكرانيا. وقال جونسون إن بوتين هدده بصاروخ "سيستغرق دقيقة واحدة".
جونسون: بوتين هددني بصاروخ قبل حرب أوكرانيا
بوريس جونسون يروي تفاصيل مكالمة دارت بينه وبين بوتين قبل حرب أوكرانيا / صورة: AP
30 يناير 2023

يروي رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في وثائقي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هدده بشكل من الأشكال" قبل شنه الهجوم العسكري على أوكرانيا قائلاً له: "بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة".

في الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء الذي تبث BBC أولى حلقاته مساء الاثنين يروي جونسون مكالمته "الطويلة جداً" و"غير العادية" مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية فبراير/شباط الماضي.

في ذلك الوقت واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي الهجوم على جارته رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية.

ويقول جونسون إنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.

ويروي جونسون: "لقد قال (بوتين): بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب (...) ماذا تقصد بـ(أي وقت قريب)؟".

فأجابه رئيس الوزراء البريطاني السابق: "حسناً، لن تنضم إلى الناتو في مستقبل قريب. أنت تعلم ذلك جيداً".

وتابع جونسون: "في وقت من الأوقات، هددني نوعاً ما وقال لي: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة أو شيئاً من هذا القبيل".

ويروي الوثائقي الانقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب في السنوات التي سبقت الهجوم العسكري على أوكرانيا.

في هذا الوثائقي أيضاً يروي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كيف كان يشعر بالغضب من موقف الغربيين في ذلك الوقت، ويقول: "إذا كنتم تعلمون أن روسيا ستهاجم أوكرانيا غداً، فلماذا لا تعطوني شيئاً يمكنني وقفها به اليوم؟ أو إذا كنتم لا تستطيعون إعطائي إياه، فوقفوها بأنفسكم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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