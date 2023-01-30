سياسة
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تركيا.. سفينة فاتح تبدأ أعمال التنقيب في بئر جديد بالبحر الأسود
بدأت سفينة فاتح التركية الاثنين أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في بئر أماسرا-2 في حقل صقاريا بالبحر الأسود.
تركيا.. سفينة فاتح تبدأ أعمال التنقيب في بئر جديد بالبحر الأسود
سفينة فاتح التركية / صورة: AA
30 يناير 2023

أعلنت شركة النفط التركية (TPAO) الاثنين بدء سفينة فاتح أعمال التنقيب عن الغاز في حقل صقاريا بالبحر الأسود.

وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر: "بدأت سفينة التنقيب فاتح أعمال الحفر في بئر أماسرا-2 بحقل صقاريا قبالة سواحل البحر الأسود".

وتابعت: "نواصل بأقصى سرعة عملنا من أجل الطاقة في تركيا".

والأسبوع الماضي كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن كمية الغاز الطبيعي المكتشف في حقل صقاريا بالبحر الأسود بلغت 710 مليارات متر مكعب.

وأفاد دونماز بأن بلاده تعمل من ناحية على إتمام بناء 3 أنابيب لإيصال الغاز المستخرج إلى اليابسة، ومن ناحية أخرى تواصل بناء المنشأة التي سيجري فيها معالجة هذا الغاز، حيث جرى الانتهاء من 85% من أعمال البناء.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي، ليرتفع احتياطي الغاز المكتشف بحقل صقاريا إلى 405 مليارات متر مكعب.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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