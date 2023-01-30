قتل 25 شخصاً على الأقل وأصيب 120 في انفجار داخل مسجد بمقر للشرطة الباكستانية الاثنين، حسبما أعلن متحدث باسم أحد المستشفيات في بيشاور شمال غربي البلاد.

ووقع الانفجار في أثناء صلاة العصر بمدينة بيشاور القريبة من أفغانستان.

وانهار جزء من سقف المسجد وجدار، وكان ناجون مضرجون بالدماء يحاولون الخروج بصعوبة من بين الركام فيما كانت سيارات الإسعاف تنقل الجثث، حسبما شاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحسب مسؤولين أمنيين فإن الانتحاري كان في الصف الأمامي خلال صلاة العصر عندما فجر نفسه بين المصلين.

وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد أسيم خان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "وضع طوارئ".

وقالت الشرطة إن عدداً من المصلين لا يزال داخل المسجد، مؤكدة تنفيذ عمليات بحث حثيثة للعثور على ناجين.