أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن بلاده واجهت مشكلات أقل مع فنلندا منذ بداية مسيرة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي جواو غوميش كرافينيو الاثنين في العاصمة أنقرة.

وأشار جاوش أوغلو أن السويد وفنلندا أو الناتو أو بعض الدول في الحلف ترغب في أن تمضي عملية انضمام البلدين.

وتطرق إلى المذكرة الثلاثية الموقعة في العاصمة الإسبانية مدريد بين تركيا والسويد وفنلندا، قائلاً: "منذ ذلك الحين أدلت فنلندا بتصريحات إيجابية ويمكننا القول إنه توجد تطورات إيجابية فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على تركيا، دعنا نقول القيود المفروضة على تصدير منتجات الصناعات الدفاعية، أو بالأحرى تصاريح التصدير، ولم تحدث استفزازات كما في السويد".

وشدد على أن تركيا ليست ضد توسيع الناتو وأنها قالت في كل اجتماع بضرورة انضمام البلدان الراغبة.

وبيّن أن تركيا ليس لديها مشكلات بشكل قاطع مع فنلندا والسويد، مضيفاً: "نتفهم مخاوفهما الأمنية وهي مشروعة، لكن يوجد تهديدان بوثائق الناتو: الأول هو روسيا، ونحن نتفهم أنهم قلقون حول هذا الموضوع، والآخر هو الإرهاب، لذلك تجب تلبية مطالب تركيا بخصوص مخاوفها وليس تفهمها فحسب، ولهذا وقعنا المذكرة الثلاثية".