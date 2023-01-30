سياسة
2 دقيقة قراءة
البرتغال: تركيا شريك مهم وندعم عضويتها بالاتحاد الأوروبي
أكد وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميش كرافينيو دعم بلاده عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وشدد خلال لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على أن تركيا من الدول التي تحدث تأثيراً على الساحة الدولية.
البرتغال: تركيا شريك مهم وندعم عضويتها بالاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميش كرافينيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو / صورة: AA
30 يناير 2023

قال وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميش كرافينيو الاثنين، إن بلاده تدعم دائماً عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كرافينيو في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو بالعاصمة أنقرة أن الظروف الحالية قد لا تكون مواتية، لكن البرتغال بعلاقاتها الوثيقة مع تركيا تدعم عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن البرتغال تعتبر تركيا شريكاً مهماً وواحدة من الدول التي تحدث تأثيراً على الساحات الدولية.

وذكر أن العلاقات الثنائية "في مستوى جيد للغاية" وأنه يوجد تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وأشاد كرافينيو بالدور التركي المهم للغاية في الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن امتنانه لجهود أنقرة في فتح ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكر أنه بحث مع جاوش أوغلو عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو، وأن نظيره التركي شرح الوضع وقدم معلومات مختلفة.

ولفت إلى أن تركيا تتفاعل مع مختلف دول العالم وأنها أنشط في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن "لتركيا تفاعلاً واستثماراً كبيراً في القارة الإفريقية وبخاصة العقود الماضية، ونحن نؤيد ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us