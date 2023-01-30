سياسة
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بلينكن يدعو  من مصر "للهدوء وخفض التصعيد" بين الإسرائيليين والفلسطينيين
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "للهدوء وخفض التصعيد" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسط تصعيد أعمال العنف مؤخراً بين الطرفين. وقال بلينكن إننا "نندد بقتل المدنيين ونطلب من الأطراف خفض التوتر والتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
بلينكن يدعو  من مصر "للهدوء وخفض التصعيد" بين الإسرائيليين والفلسطينيين
بلينكن يدعو "للهدوء وخفض التصعيد" بين الإسرائيليين والفلسطينيين / صورة: AFP
30 يناير 2023

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين "للهدوء وخفض التصعيد" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة وسط تصعيد التوتر مؤخراً بين الطرفين.

وقال بلينكن إننا "نندد بقتل المدنيين ونطلب من الأطراف خفض التوتر والتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة (خلال المباحثات)، فمن المهم منع أي تصعيد وإيجاد إطار سياسي ملائم للوصول إلى حل الدولتين".

وأكد شكري الذي تقود بلاده أدوار وساطة بين فلسطين وإسرائيل أن "التطورات الأخيرة مؤسفة ونعمل على احتوائها والتوصل إلى إعادة التهدئة ومراعاة مصالح كل الأطراف واستقرار المنطقة".

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة مع مقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس الجمعة، رداً على مقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس في مخيم جنين شمالي الضفة.

ووصل بلينكن الأحد إلى مصر ضمن جولة شرق أوسطية تشمل أيضاً رام الله وتل أبيب، بالتزامن مع تصاعد التوتر بالأراضي الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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