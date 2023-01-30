سياسة
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بولندا: نحو 10 ملايين لاجئ عبروا الحدود الأوكرانية منذ بداية الحرب
أعلن حرس الحدود البولندي في تغريدة عبر تويتر، الاثنين، أن عدد اللاجئين الذين عبروا من أوكرانيا إلى بولندا تجاوز 9.5 مليون لاجئ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، غادر منهم 7 ملايين و660 ألفاً البلاد.
بولندا: نحو 10 ملايين لاجئ عبروا الحدود الأوكرانية منذ بداية الحرب
بولندا: نحو 10 ملايين لاجئ عبروا الحدود الأوكرانية منذ بداية الحرب.  / صورة: AA
30 يناير 2023

تجاوز عدد اللاجئين الذين عبروا من أوكرانيا إلى بولندا 9.5 مليون لاجئ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن حرس الحدود البولندي في تغريدة عبر تويتر، الاثنين، أن 22 ألفاً و700 شخص دخلوا البلاد قادمين من أوكرانيا خلال يوم أمس فقط.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين عبروا من أوكرانيا إلى بولندا بلغ 9 ملايين و510 آلاف منذ بدء الحرب وحتى اليوم.

وأفاد أن اجمالي عدد الأوكرانيين الذين غادروا بولندا وصل 7 ملايين و660 ألفاً.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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