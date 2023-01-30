تجاوز عدد اللاجئين الذين عبروا من أوكرانيا إلى بولندا 9.5 مليون لاجئ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن حرس الحدود البولندي في تغريدة عبر تويتر، الاثنين، أن 22 ألفاً و700 شخص دخلوا البلاد قادمين من أوكرانيا خلال يوم أمس فقط.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين عبروا من أوكرانيا إلى بولندا بلغ 9 ملايين و510 آلاف منذ بدء الحرب وحتى اليوم.

وأفاد أن اجمالي عدد الأوكرانيين الذين غادروا بولندا وصل 7 ملايين و660 ألفاً.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.