طالبت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، بإدانة "تصريحات وزراء إسرائيليين دعوا فيها لحمل السلاح ضد الفلسطينيين"، والتعامل معها على أنها "اعتداء على الإنسانية".

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء محمد اشتية بمستهل جلسة اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة رام الله.

وقال اشتية: "نطالب دول العالم بإدانة تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية التي دعوا فيها لحمل السلاح لارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا".

ودعا إلى التعامل مع "تلك التصريحات العنصرية على أنها اعتداء على الإنسانية وعلى كل القيم الحضارية".

والسبت، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تغريدة على تويتر، إنه أمر بمضاعفة القوى العاملة في قسم الأسلحة النارية، داعياً إلى مزيد من السلاح في أيدي الإسرائيليين.

وعقب اجتماع المجلس المصغر "الكابينت" مساء السبت، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إنهم سيمنحون مزيداً من الإسرائيليين السلاح عبر تسريع نطاق تراخيص الأسلحة النارية وتوسيعه، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال اشتية إن "السلطة الفلسطينية تدرك حجم الاستهداف الإسرائيلي للمشروع الوطني"، مضيفاً أن "ما يصدر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين من تهديدات بتقويض السلطة ما هي إلا انعكاس لحجم التحدي الذي تمثله هذه السلطة".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء ينظر بخطورة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وبخاصة ضد أهلنا في مدينة القدس المحتلة، ويعتبرها مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".

وقال إن تلك القرارات "تعكس عمق الأزمة التي تعيشها حكومة الاحتلال والتي تحاول تصديرها على شكل مزيد من عمليات القتل، والقمع، وفرض العقوبات الجماعية، وسياسة هدم المنازل وإطلاق أيدي المستوطنين الارهابيين، لارتكاب المزيد من الجرائم".

و تضمنت قرارات "الكابينت" الأخيرة، إغلاق منزل الفلسطيني خيري علقم، منفذ عملية القدس الجمعة "على الفور" تمهيداً لهدمه، وحرمان عائلات منفذي العمليات من الحقوق في التأمين الوطني.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 10 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في مخيم جنين شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس الجمعة.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي 35 فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ مطلع العام الجاري، بينهم 8 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة.