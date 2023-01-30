سياسة
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رئيس سابق للموساد: منشأة أصفهان تنتج صواريخ فرط صوتية
قال الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات (الموساد) داني ياتوم إن ما يجعل المصنع الإيراني الذي تعرّض للهجوم فريداً من نوعه، هو أنه يجري فيه تطوير صواريخ تفوق سرعة الصوت.
رئيس سابق للموساد: منشأة أصفهان تنتج صواريخ فرط صوتية
التلفزيون الإيراني الرسمي: الانفجار وقع في منشأة لصنع الذخيرة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان / صورة: AFP
30 يناير 2023

قال مسؤول أمني إسرائيلي سابق، الاثنين، إن منشأة أصفهان الإيرانية التي استُهدفت بهجوم بطائرات مُسيرة الأحد "تُنتج صواريخ تفوق سرعة الصوت".

وحسب داني ياتوم، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات (الموساد): "ما يجعل المصنع الذي تعرّض للهجوم فريداً من نوعه، هو أنه وفقاً لوسائل الإعلام يجري فيه تطوير صواريخ تفوق سرعة الصوت".

وأضاف في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "ستكون الصواريخ سريعة لدرجة أن أنظمة الدفاع الجوي للدول المتقدمة ستواجه صعوبة في ضربها".

ويأتي تصريح ياتوم عقب امتناع السلطات الإسرائيلية عن التعقيب على تقارير غربية قالت إن لتل أبيب يداً في الهجوم الذي وقع في محافظة أصفهان.

وفي وقتٍ سابق، قال الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال للأناضول حول الموضوع: "لا تعقيب لدينا على هذه التقارير، لا نعقّب على منشورات غربية".

وفجر الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار قوي بمنشأة عسكرية في أصفهان (وسط)، فيما أكدت وزارة الدفاع تعرّض إحدى منشآتها لهجوم "فاشل" بالمُسيرات.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الانفجار وقع في منشأة لصنع الذخيرة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان، دون وقوع ضحايا.

لكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية (خاصة)، نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم قولهم إن "إسرائيل نفّذت الهجوم".

وذكرت أن "الضربة التي نفّذتها إسرائيل في إيران، سببها محاولة إيرانية لتطوير، ربما بمساعدة روسية، سلاحاً يمكن أن يخترق الدفاع الجوي".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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