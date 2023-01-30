سياسة
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تونس.. نسبة المشاركة بالدور الثاني لانتخابات البرلمان لم تتجاوز 11.4%
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الاثنين، أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت الأحد بلغت 11.4% وفقاً للأرقام النهائية.
تونس.. نسبة المشاركة بالدور الثاني لانتخابات البرلمان لم تتجاوز 11.4%
نحو 90% من الناخبين التونسيين عزفوا عن المشاركة في الانتخابات في أعلى نسبة امتناع منذ ثورة 2011 / صورة: AFP
30 يناير 2023

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الاثنين، أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت الأحد بلغت 11.4% وفقاً للأرقام النهائية.

وبذلك يكون نحو 90% من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، في أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ ثورة 2011.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إنّ "895.002 ناخب" أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 مليون ناخب مسجّل، أي ما نسبته 11.4% (مقابل 11.3% أعلنها بوعسكر مساء الأحد على أساس أرقام غير نهائية).

لكنّ بوعسكر قال إنّ النسبة ترتفع إلى 14.6% إذ ما قيست على أساس "الناخبين المسجّلين طوعاً" في القوائم الانتخابية، أي 5.8 مليون شخص، في حين أنّ البقية سُجّلوا تلقائياً بمجرد بلوغهم السنّ القانونية للانتخاب وهي 18 عاماً.

وهذه أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي في 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ونشرت الهيئة، الاثنين، أسماء الفائزين في كلّ دائرة انتخابية، لكنّ تكوين صورة عن توجّه البرلمان الجديد أمر غاية في الصعوبة، ذلك أنّ المرشّحين غير المعروفين للجمهور في غالبيتهم، مُنعوا من المجاهرة بانتماءاتهم السياسية.

وعزا خبراء ضعف الإقبال إلى عوامل عدّة أبرزها قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات، وعدم اهتمام المواطنين عموماً بالسياسة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

ومثّلت هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على غرار ما كان عليه الوضع قبل ثورة 2011.

وكانت "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر الكتل المعارضة في تونس، دعت الأحد مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية إلى توحيد موقفها من أجل "رحيل" الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات مبكرة.

وتفرّد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو/تمّوز 2021 بتجميده أعمال البرلمان ثمّ حلّه، وبإقراره دستوراً جديداً إثر استفتاء نُظّم في الصيف الفائت وأنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.

وبرّر سعيّد الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها آنذاك بتعطّل عجلة الدولة بسبب صراعات حادّة بين الكتل السياسيّة في البرلمان.

وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جداً من الصلاحيات، إذ لا يمكنه، على سبيل المثال، عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.

ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.

ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثّر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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