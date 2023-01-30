سياسة
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الصحافة الفنلندية: الشرطة تعتبر حرق الكتب المقدسة جريمة تستوجب العقاب
أفادت الصحافة الفنلندية بأن الشرطة لن تسمح بحرق الكتب المقدسة مثل القرآن الكريم في الأماكن العامة، موضحة أن مجلس الشرطة الوطنية الفنلندية يعتبر حرق الكتب المقدسة "جريمة يعاقَب عليها".
الصحافة الفنلندية: الشرطة تعتبر حرق الكتب المقدسة جريمة تستوجب العقاب
متظاهرة تندد بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد- أرشيفية / صورة: AA
30 يناير 2023

أفادت الصحافة الفنلندية أن الشرطة لن تسمح بحرق الكتب المقدسة مثل القرآن الكريم في الأماكن العامة.

وذكرت الصحافة الفنلندية في أخبار أسندتها إلى وكالة الأنباء الفنلندية، الاثنين، أن مجلس الشرطة الوطنية الفنلندية يعتبر حرق الكتب المقدسة "جريمة يعاقَب عليها".

وقالت مسؤولة الشرطة الفنلندية فيسا بيهاجوكي، التي وردت آراؤها في الأخبار، "لو جرى التخطيط لحرق القرآن، لأبلغت الشرطة منظم المظاهرة مسبقاً أنه لن يُسمح له بذلك".

وذكرت الصحافة أن القانون الفنلندي على عكس الدول الإسكندنافية الأخرى، يحمي "السلام الديني" ويمكنه أن يعاقب على انتهاكه.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، أحرق بالودان نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

والجمعة الماضي، قام بالودان بحرق المصحف أمام مسجد تابع لجمعية الجالية الإسلامية عقب انتهاء صلاة الجمعة في حي دورثيفج التابع لكوبنهاغن، وحاول استفزاز المصلين في المسجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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