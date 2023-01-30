أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، أحدهم "حالته حرجة"، في هجوم بسكّين نفّذه، مساء الاثنين، رجل داخل محطّة للمترو في حيّ المؤسّسات الأوروبية في بروكسل قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، حسب ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على تويتر "هجوم بسكّين في محطة شومان: التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة (...) أتاح بسرعة توقيف المهاجم".

من جهتها، قالت الشرطة الفدرالية إنّ ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلّي، موضحة أنّ أحد الجرحى "بحالة حرجة".

وكانت حصيلة سابقة أوردها المصدر نفسه أفادت بسقوط جريح واحد في الهجوم، في حين لم تدل الشرطة بأي معلومات عن دوافع المهاجم.

وقال مصدر مطّلع على القضية إنّ المشتبه به الموقوف "لديه ماض من الاضطرابات العصبية".

وشوهد عناصر من الشرطة بثياب مدنية وهم يهرعون إلى منصّة في محطة مترو شومان التي تبعد بضع عشرات من الأمتار من مقرّ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

وناشدت امرأة الركّاب الذين كانوا بصدد دخول المحطة العودة إلى الخلف، وأخطرتهم بوجود شخص مسلّح بسكين في الداخل.

وأدّى الهجوم إلى تعطيل جزئي للحركة في خطّي المترو اللذين يمرّان بمحطة شومان، بانتظار أن تنهي الشرطة تحقيقاتها الميدانية، حسب ما أفادت شركة "ستيب" المشغِّلة للسكك الحديد في بروكسل.