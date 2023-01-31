أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات نظرية لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية.

وقال أوستن في مقال بعنوان "التحالف يقف على أهبة الاستعداد" نشرته وكالة يونهاب للأنباء إن واشنطن وسيول ستجريان تدريبات نظرية إذ سيجرى مناقشة "سيناريوهات معقدة تركز على التهديدات النووية في شبه الجزيرة الكورية".

ويزور أوستن سيول للمرة الثالثة بصفته وزيراً للدفاع، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب والرئيس يون سوك يول.

وتهدف الزيارة إلى تعميق التعاون بين البلدين ومناقشة التحديات الأمنية، بالإضافة إلى إعادة التأكيد للخصوم "أنهم إذا تحدوا أحدنا، فإنهم بالتالي يتحدون التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا كلياً".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في فبراير/شباط المقبل.

وهذا التدريب هو الأول من نوعه منذ سبتمبر/أيلول 2021، للتوصُّل إلى استجابة سياسية مثالية في سيناريوهات محاكاة التعامل مع الطوارئ، بما في ذلك التعامل مع التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

وتصاعد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد العام الماضي بعدما أجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية في خرق للعقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي متطور عابر للقارات.

كما دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخراً إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية، معلناً العام الماضي أن "لا رجوع" عن كون بلاده قوة نووية.