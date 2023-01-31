سياسة
2 دقيقة قراءة
بولندا تسجل أعلى انخفاض في المواليد منذ الحرب العالمية الثانية
أوضحت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي في بولندا، أن عدد السكان انخفض بمقدار 141 ألفاً على مدار عام 2022، وهو ما يعد أعلى انخفاض لعدد المواليد في البلاد لأدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
بولندا تسجل أعلى انخفاض في المواليد منذ الحرب العالمية الثانية
انخفض عدد المواليد في بولندا لأدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية / صورة: Getty Images
31 يناير 2023

انخفض عدد المواليد في بولندا لأدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، إذ وُلد 305 آلاف طفل فقط في البلاد خلال العام الماضي.

وأوضحت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي في بولندا، أن عدد السكان انخفض بمقدار 141 ألفاً على مدار عام 2022.

وأشارت إلى أن انخفاض عدد السكان "بدأت ملاحظته بشكل مستمر منذ عام 2012 "، بصرف النظر عن تسجيل زيادة طفيفة في عدد المواليد عام 2017.

وفي السياق، ذكر مكتب الإحصاء المركزي في بولندا أن معدل الخصوبة انخفض من 1.39 عام 2020 إلى 1.33 عام 2021، ما يعني أن 133 طفلاً يولدون لكل 100 امرأة في سن الإنجاب (15-49).

كما أظهرت البيانات أن عدد الزيجات انخفض بنسبة 10% بين عامي 2011 و2021، فيما شهدت هذه الأعوام زيادة في عدد العلاقات غير الرسمية بشكل ملحوظ، بنسبة 75%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us