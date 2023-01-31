سياسة
3 دقيقة قراءة
تونس.. سعيد يبرر تدني الإقبال في الانتخابات بعدم ثقة التونسيين بالبرلمان
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن نسبة الإقبال المتدنية التي شهدتها الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية يوم الأحد، دليل على فقدان التونسيين الثقة بالبرلمان بسبب "العبث" الذي حدث فيه سابقاً.
تونس.. سعيد يبرر تدني الإقبال في الانتخابات بعدم ثقة التونسيين بالبرلمان
قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية / صورة: AFP
31 يناير 2023

قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين إن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة بالبرلمان بسبب "العبث" الذي حدث فيه خلال العقد الماضي، رافضاً اعتبار ذلك دليلاً على تراجع شعبيته.

أعلنت هيئة الانتخابات التي عينها سعيد نفسه أن 11.4% فقط من الناخبين صوّتوا يوم الأحد في جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية، واعتبر منتقدوه أن مراكز الاقتراع الفارغة دليل على "ازدراء شعبي واسع لبرنامجه السياسي وسيطرته شبه الكاملة على كل السلطات".

ودعت أحزاب المعارضة سعيد إلى الاستقالة بعد ما وصفته "بالفشل الكبير" في الانتخابات قائلة إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

لكن سعيد رفض اتهامات من وصفهم "بالخونة".

وقال: "90% لم يصوّتوا.. هذا يؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون بهذه المؤسسة.. خلال العقد الماضي كان البرلمان مؤسسة تعبث بالدولة وكان دولة داخل الدولة".

وأضاف خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن: "عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم الشعبي".

وعلق سعيد عمل البرلمان في 2021 قبل أن يحله لاحقاً، وأقال الحكومة وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

ولطالما اتهم سعيد نواباً في البرلمان السابق بتلقي "مبالغ طائلة مقابل تمرير القوانين". وقال إنه أصبح "مسرحاً للعراك والتوتر وابتعد عن خدمة مصالح التونسيين".

وتقلص دور البرلمان المنتخب حديثاً في إطار نظام سياسي قدمه سعيد العام الماضي.

وبدا أن عديداً من التونسيين رحبوا في البداية بسيطرة سعيد على السلطة في 2021، بعد سنوات من الائتلافات الحاكمة الضعيفة التي بدت غير قادرة على إنعاش الاقتصاد المحتضر أو تحسين الخدمات العامة أو الحد من التفاوتات الصارخة.

لكن سعيد لم يقدم أي أجندة اقتصادية واضحة باستثناء التنديد بالفساد والمضاربين.

وعلى مدى العقد الماضي، كان البرلمان قوياً ومؤثراً وعيّن حكومات وعزلها. وعلى الرغم من التوتر السياسي الذي حدث في البرلمانات السابقة بعد الثورة، كان لديه القدرة على عزل الرئيس ومحاسبة جميع المسؤولين.

وعلى عكس البرلمان السابق، سيكون للبرلمان الجديد المنتخب يوم الأحد سلطات محدودة. وسيكون تشكيل الحكومات وإقالتها بيد رئيس الجمهورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us