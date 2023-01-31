سياسة
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"ارتكبت خطأً وتمنيت حضور مارادونا".. ميسي يستعيد ذكريات مونديال قطر
في مقابلة تلفزيونية، استحضر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أهم لحظات مونديال قطر 2022. وأقر بارتكابه خطأً خلال المباراة النهائية مع هولندا، وعبر عن سعادته بالتتويج، الذي كان يتمنى فيه حضور مارادونا لتسليمه الكأس.
"ارتكبت خطأً وتمنيت حضور مارادونا".. ميسي يستعيد ذكريات مونديال قطر
ميسي مع أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني خلال التتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022 / صورة: AFP
31 يناير 2023

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأن تصرفه خلال مباراة منتخب بلاده وهولندا في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر لم يرُق له، وأنه ليس راضياً عما حدث.

جاء ذلك في أول مقابلة يجريها ميسي منذ فوزه بكأس العالم مع إذاعة "أوربانا بلاي Urbana Play" التي تُبَث من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، واستعاد خلالها ذكريات مونديال قطر.

وأقّر ميسي بأن ما حدث بينه وبين المدرب السابق لمنتخب هولندا لويس فان غال واللاعب فوتر فيغورست بعد مباراة ربع نهائي المونديال لم يعجبه.

واحتفل ميسي أمام فان غال بعد تسجيله الهدف الثاني بوضع يديه خلف أذنيه، وهي الطريقة التي اعتاد اللاعب الأرجنتيني خوان ريكيلمي الاحتفال بها، والذي كان على خلاف قوي مع الهولندي المخضرم في الماضي.

وبعد المباراة، تعامل ميسي بطريقة حادة مع فيغورست، إذ قال له في أثناء إجراء مقابلة صحفية "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟ اذهب بعيداً أيها الأحمق"، وهي عبارة انتشرت على نطاق واسع في العالم كله.

وقال ميسي: "كان احتفالي أمام فان غال عفوياً، وفعلت ذلك بعدما أخبرني زملائي بما قاله المدرب الهولندي قبل المباراة".

وأضاف "في الحقيقة، رأيت ما فعلته، لم يعجبني ما بدر مني، لكنه كان رداً تلقائياً في ذلك الوقت الذي خيّم عليه التوتر والمشاحنات".

"لو كان مارادونا بيننا"

وأكد أفضل لاعب في العالم 7 مرات، والمرشح بقوة للفوز بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، أنه لم يشاهد المباراة النهائية لكأس العالم حتى الآن.

وسجل ميسي هدفين في تلك المباراة، كما نجح في تسديد ركلة الترجيح الخاصة به بنجاح.

وعن ذلك قال ميسي "شاهدت ملخص المباراة واحتفالات الجماهير عندما كنا أبطال العالم، لكن المباراة نفسها لم أشاهدها مرة أخرى".

وأضاف "لو كان مارادونا بيننا لكان أعطاني الكأس، كانت ستبقى صورة رائعة جداً، فهو وكل أحبائي يشجعونني بقوة".

وعن اللحظة التي قبّل فيها ميسي الكأس، قال "لقد نادتني وقالت لي تعال بإمكانك الآن الإمساك بي، وأن تلمسني، لذا ذهبت إليها فوراً وقبلتها، لقد كانت متألقة وجميلة في الملعب".

وتطرّق ميسي إلى الطريقة التي عاشت فيها عائلته أجواء مونديال قطر، فأكد أنه كان "شهراً رائعاً لنا، تياغو وماتيو عاشا مشجعَين حقيقيَين، أما سير فهو الأقل فهماً بينهم، لكننا في النهاية عشنا اللحظة على أكمل وجه، عانينا واستمتعنا، حتى عندما عدنا إلى باريس تذكرنا أيامنا في قطر".

وعاد ميسي ليجدد القول إنه كان يثق بأنه سيفوز بكأس العالم، وقال: "قلتها من قبل، وأعتقد قبل 2014، قلت إنني كنت أعرف أن الله سيمنحني كأس العالم".

وعلّق ميسي على ركلات الترجيح بالقول: "قبل الركلة الحاسمة نظرت إلى السماء ودعوت الله أن ينجح مونتيل في تسجيلها، حتى لا نعاني".

وأضاف "في ذلك اليوم تغيّر كل شيء لي، لقد حققت ما كنت أحلم به طوال مسيرتي، نمت مرتاحاً، وشعرت بأنني فعلت كل شيء، من أجل لحظة الفوز بكأس العالم".

مليون رسالة

وكشف البرغوث عن مفاجأة تتعلق بحسابه الرسمي في إنستغرام، وما حدث له بعد التتويج بكأس العالم.

وقال "حُظِر حسابي على إنستغرام من كثرة الرسائل، وصل إليّ أكثر من مليون رسالة، والناس كانوا يريدون رؤيتي مع كأس العالم".

يُذكر أن أحد منشورات ميسي عبر إنستغرام التي ظهر فيها وهو يرفع كأس العالم لاقت تفاعلاً غير مسبوق، وحظيت بإعجاب أكثر من 75 مليون متابع، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المنصة.

وتألق ميسي بشكل عام في نهائيات كأس العالم 2022، وسجل 7 أهداف، قاد بها منتخب الأرجنتين للتتويج بالكأس للمرة الثالثة في تاريخ "التانغو"، بعد مونديالي 1978 و1986، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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