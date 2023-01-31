أعلن نادي أنجيه الفرنسي مساء الاثنين توصله إلى "اتفاق مبدئي" مع الريان القطري لانتقال نجم هجومه الدولي المغربي سفيان بوفال، أحد لاعبي منتخب "أسود الأطلس" الذي حقق مشاركة رائعة خلال مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وأوضح أنجيه برسالة قصيرة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "سُمح للاعب بالانتقال الثلاثاء إلى قطر من أجل الخضوع لفحص طبي".

ويأتي انتقال بوفال بعد يومين من صفقة انتقال لاعب الوسط الدولي عز الدين أوناحي من أنجيه أيضاً إلى مرسيليا.

وتألق اللاعبان خلال المشوار الرائع للمغرب في مونديال قطر، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة العالمية.

ومنذ عودتهما من قطر، شارك اللاعبان بشكل متقطع مع ناديهما أنجيه.

وكان بوفال (29 عاماً و39 مباراة دولية) متعاقداً مع أنجيه حتى 2024، لكنه أزال ارتباطه بالنادي في جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم زيارته سكان الحيّ الذي ترعرع فيه في أنجيه مطلع يناير/كانون الثاني.

ووصل بوفال، المولود في فرنسا، إلى أنجيه بعمر العاشرة واحترف في صفوفه بعدها بتسع سنوات. وبرز مع ليل (2015-2016)، قبل أن يخوض تجربة مع ساوثمبتون الإنجليزي أُعير فيها إلى سلتا فيغو الإسباني، قبل أن يعود إلى أنجيه في 2020.

وفيما يعاني أنجيه في المركز الأخير من الدوري الفرنسي، مع فوزين فقط في 20 مباراة، لا يبدو الريان العريق بصحة أفضل إذ يحتل المركز العاشر من أصل 12 نادياً في الدوري القطري.