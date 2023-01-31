بلغت عائدات تركيا من قطاع السياحة خلال العام المنصرم، 46 ملياراً و284 مليوناً و907 آلاف دولار، وفق أحدث معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء.

وأوضحت المعطيات أن عائدات قطاع السياحة خلال العام الماضي ارتفعت 53.4% مقارنة بعائدات 2021. وبيّنت أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح الواحد بلغ 89 دولاراً.

وارتفع الإنفاق السياحي خلال العام الماضي 130.9% مقارنة بعام 2021، ليبلغ 4 مليارات و276 مليوناً و533 ألف دولار.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي أن وكالة تعريف وتطوير السياحة التركية نظمت حملات ترويج للسياحة في 200 بلد حول العالم، باستخدام وسائل اتصال تقليدية ورقمية من إعلانات في المجلات والصحف وقنوات التلفزة إضافة إلى شركات الترويج وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أرصوي في السياق ذاته، أن تركيا حلت بالمرتبة السادسة عالمياً أكثر البلدان جذباً للسياح عام 2019، حسب بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأشار أيضا إلى أن تركيا ارتفعت إلى المرتبة الرابعة عالمياً أكثر البلدان استقبالاً للسياح خلال عام 2021، رغم الصعوبات التي تسببت بها جائحة كورونا.

وتعتمد السياحة في تركيا بشكل كبير على مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والطبيعية وعلى المنتجعات الشاطئية على طول سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، وتضم 18 موقعاً تراثياً مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، كما تحولت تركيا مؤخراً إلى وجهة مفضلة للثقافة والسياحة العلاجية.