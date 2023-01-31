سياسة
2 دقيقة قراءة
قيمة عائدات السياحة في تركيا خلال 2022 تصل إلى 46 مليار دولار
ارتفعت مداخيل قطاع السياحة في تركيا خلال العام الماضي، إلى أكثر من 46 مليار دولار. وتجاوز متوسط الإنفاق اليومي للسائح الواحد 89 دولاراً، وفق إحصائيات رسمية.
قيمة عائدات السياحة في تركيا خلال 2022 تصل إلى 46 مليار دولار
ارتفعت مداخيل قطاع السياحة في تركيا ب53.4% خلال 2022 / صورة: AP
31 يناير 2023

بلغت عائدات تركيا من قطاع السياحة خلال العام المنصرم، 46 ملياراً و284 مليوناً و907 آلاف دولار، وفق أحدث معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء.

وأوضحت المعطيات أن عائدات قطاع السياحة خلال العام الماضي ارتفعت 53.4% مقارنة بعائدات 2021. وبيّنت أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح الواحد بلغ 89 دولاراً.

وارتفع الإنفاق السياحي خلال العام الماضي 130.9% مقارنة بعام 2021، ليبلغ 4 مليارات و276 مليوناً و533 ألف دولار.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي أن وكالة تعريف وتطوير السياحة التركية نظمت حملات ترويج للسياحة في 200 بلد حول العالم، باستخدام وسائل اتصال تقليدية ورقمية من إعلانات في المجلات والصحف وقنوات التلفزة إضافة إلى شركات الترويج وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أرصوي في السياق ذاته، أن تركيا حلت بالمرتبة السادسة عالمياً أكثر البلدان جذباً للسياح عام 2019، حسب بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأشار أيضا إلى أن تركيا ارتفعت إلى المرتبة الرابعة عالمياً أكثر البلدان استقبالاً للسياح خلال عام 2021، رغم الصعوبات التي تسببت بها جائحة كورونا.

وتعتمد السياحة في تركيا بشكل كبير على مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والطبيعية وعلى المنتجعات الشاطئية على طول سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، وتضم 18 موقعاً تراثياً مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، كما تحولت تركيا مؤخراً إلى وجهة مفضلة للثقافة والسياحة العلاجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us