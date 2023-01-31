أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إطلاق التأشيرة الإلكترونية للقادمين إلى أراضيها جواً، ضمن جهود تعزيز حركة السياحة الوافدة، دينية كانت أو غيرها من القوالب السياحية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان مساء الاثنين أن التأشيرة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع شراء تذكرة السفر، وتتيح للمستفيد منها الإقامة في المملكة لمدة 4 أيام.

وتمتد صلاحية التأشيرة الإلكترونية إلى ثلاثة شهور، حسبما أوردته الخارجية السعودية.

بذلك سيكون بإمكان الراغبين في أداء العمرة الحصول على التأشيرة مجاناً، والإقامة في المملكة لمدة 4 أيام، تشمل كذلك زيارة أي من مناطق المملكة بلا استثناء، خلال تلك الفترة.

وأعلنت السعودية أهدافاً استراتيجية مرتبطة بقطاع الثقافة والسياحة والترفيه، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول 2030.