احتج أكثر من 10 آلاف شخص من موظفي الرعاية الصحية وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء، على ظروف العمل.

وطالب المحتجون وغالبيتهم من النشطاء والنقابيين، بظروف عمل وأجور أفضل، في أعقاب تضرر هذا القطاع بشكل خاص على خلفية انتشار جائحة كورونا، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

ودعا المحتجون أيضاً إلى توظيف المزيد من الأشخاص في المستشفيات، ودور رعاية كبار السن.

من جهتها، اعترفت الحكومة البلجيكية بالمشكلات التي أثيرت بشأن ظروف العمل في هذا المجال، لكنها لم تتوصل بعد إلى أي خطة مقنعة لتغيير مسار الأزمة في القطاع، حسب المصدر ذاته.