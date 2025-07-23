الحرب على غزة
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فلسطين: دعوة الكنيست لضم الضفة تصعيد خطير وعلى العالم الاعتراف بدولتنا
قال نائب الرئيس الفلسطيني، حسن الشيخ، اليوم الأربعاء، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمصلحة فرض السيادة على الضفة الغربية يشكل "تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
فلسطين: دعوة الكنيست لضم الضفة تصعيد خطير وعلى العالم الاعتراف بدولتنا
نائب الرئيس الفلسطيني: مطالبة الكنيست بالسيادة على الضفة تصعيد خطير / AA
منذ يوم واحد

وجاء تصريح الشيخ عبر منشور على منصة إكس، تعليقاً على تأييد الكنيست بالأغلبية اقتراحاً يدعم ضم الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "الخطوة التي أقدم عليها الكنيست ليست فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيد خطير يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي”.

وأضاف أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية".

ودعا المجتمع الدولي إلى "الانتصار للشرعية الدولية وقراراتها، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة"، مطالباً دول العالم بـ"الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار".

وكان الكنيست صوّت في وقت سابق الأربعاء لمصلحة اقتراح غير ملزم يدعم ضم الضفة الغربية، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيداً لشرعنة الضم مستقبلاً، وسط رفض متوقع عربي ودولي، لكونها تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وبحسب القناة "14" العبرية، فإن الاقتراح قدمه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية)، ودان إيلوز (الليكود)، ويحمل طابعاً "تصريحياً" من دون قوة قانونية مُلزِمة، لكنه يُنظر إليه باعتباره ذا ثقل رمزي وتاريخي كبير.

ورغم دعم الحكومة الإسرائيلية لهذه الخطوة، فإنها لم تُقر رسمياً حتى الآن أي ضمّ لأجزاء من الضفة الغربية. وفي يوليو/تموز 2024، كان الكنيست صوّت بالأغلبية ضد إقامة دولة فلسطينية.

ويأتي هذا التصويت الأخير قبيل بدء عطلة الكنيست الصيفية، التي تمتد 3 أشهر من 27 يوليو/تموز الجاري.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتُحذر من أنه يُقوض فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على أساس الدولتين، من دون أن تنجح حتى الآن في وقف هذه الأنشطة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1002 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.



مصدر:TRT Arabi
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