قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إنّ هدف تركيا استقبال 60 مليون سائح أجنبي في عام 2023.

وفي تغريدة على تويتر، الثلاثاء، أشار نباتي إلى أنّ من أهدافهم زيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار في العام الجاري.

كما أوضح أنّ من أهداف "قرن تركيا" استقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.

وحققت تركيا، حسب نباتي، أهدافها المتعلقة بالسياحة لعام 2022 رغم التحديات وفي مقدمتها وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغ عدد السياح في 2022 حسب الوزير 51.4 مليون سائح بزيادة 71% مقارنة بعام 2021.

وبلغت عائدات السياحة في تركيا العام الماضي 46.3 مليار دولار.