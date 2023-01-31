سياسة
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تركيا 2023.. مساع لجذب 60 مليون زائر وعائدات سياحية تصل إلى 56 مليار دولار
قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إنّ هدفهم ضمن رؤية "قرن تركيا" استقبال 60 مليون سائح أجنبي في عام 2023 بعائدات سياحية تصل إلى 56 مليار دولار، و90 مليون سائح في عام 2028، بعائدات تصل إلى 100 مليار دولار.
تركيا 2023.. مساع لجذب 60 مليون زائر وعائدات سياحية تصل إلى 56 مليار دولار
تركيا 2023.. مساعٍ لتحقيق 56 مليار دولار من عائدات السياحة / صورة: AA
31 يناير 2023

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إنّ هدف تركيا استقبال 60 مليون سائح أجنبي في عام 2023.

وفي تغريدة على تويتر، الثلاثاء، أشار نباتي إلى أنّ من أهدافهم زيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار في العام الجاري.

كما أوضح أنّ من أهداف "قرن تركيا" استقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.

وحققت تركيا، حسب نباتي، أهدافها المتعلقة بالسياحة لعام 2022 رغم التحديات وفي مقدمتها وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغ عدد السياح في 2022 حسب الوزير 51.4 مليون سائح بزيادة 71% مقارنة بعام 2021.

وبلغت عائدات السياحة في تركيا العام الماضي 46.3 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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