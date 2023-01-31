أصيب إسرائيليان، مساء الثلاثاء، في عملية دهس وقعت قرب رام الله وسط الضفة الغربية، وفق بيان للجيش الإسرائيلي وإعلام عبري.

وقال الجيش في بيان: "ورود بلاغ عن عملية دهس في منطقة مفترق تبوح (الزعترة)".

وأضاف البيان أن قوات الجيش تتابع تفاصيل العملية.

من جانبه، قال موقع "والا" العبري، إن عملية الدهس أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين، وتبحث قوات الأمن عن السيارة المشبوهة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شابان بجروح متوسطة وخفيفة في عملية الدهس، وجرى نقلهما إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا (وسط)".

وردّت قوة إسرائيلية وُجدت هناك بإطلاق النار تجاه الفلسطيني الذي فر بسيارته، وتجري عمليات تمشيط لتحديد موقعه، حسب المصدر ذاته.

وأكدت الصحيفة أن المصابيْن كانا يعبران الطريق لدى دهسهما بسيارة تجارية بيضاء.

لكن قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية قالت إن الفلسطيني سارع بسيارته باتجاه مجموعة من الشبان، وأصاب اثنين منهم.

وأوضحت أن أحد المستوطنين أصيب بكسر في الفخذ وجرى إخلاؤه إلى المستشفى بمروحية، فيما جرى علاج المصاب بجروح طفيفة في المكان.

وأضافت القناة، أن الجيش الإسرائيلي يلاحق المنفذ ونشر حواجز على الطرق في المنطقة.