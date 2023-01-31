سياسة
2 دقيقة قراءة
إصابة إسرائيليّين بعملية دهس وسط الضفة والجيش يلاحق المنفّذ
قال الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إن إسرائيليين اثنين أصيبا في عملية دهس عند مفرق الزعترة قرب رام الله وسط الضفة، فيما يلاحق الجيش الإسرائيلي منفذ العملية الذي كان يستقل سيارة تجارية.
إصابة إسرائيليّين بعملية دهس وسط الضفة والجيش يلاحق المنفّذ
مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية-أرشيفية / Others
31 يناير 2023

أصيب إسرائيليان، مساء الثلاثاء، في عملية دهس وقعت قرب رام الله وسط الضفة الغربية، وفق بيان للجيش الإسرائيلي وإعلام عبري.

وقال الجيش في بيان: "ورود بلاغ عن عملية دهس في منطقة مفترق تبوح (الزعترة)".

وأضاف البيان أن قوات الجيش تتابع تفاصيل العملية.

من جانبه، قال موقع "والا" العبري، إن عملية الدهس أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين، وتبحث قوات الأمن عن السيارة المشبوهة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شابان بجروح متوسطة وخفيفة في عملية الدهس، وجرى نقلهما إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا (وسط)".

وردّت قوة إسرائيلية وُجدت هناك بإطلاق النار تجاه الفلسطيني الذي فر بسيارته، وتجري عمليات تمشيط لتحديد موقعه، حسب المصدر ذاته.

وأكدت الصحيفة أن المصابيْن كانا يعبران الطريق لدى دهسهما بسيارة تجارية بيضاء.

لكن قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية قالت إن الفلسطيني سارع بسيارته باتجاه مجموعة من الشبان، وأصاب اثنين منهم.

وأوضحت أن أحد المستوطنين أصيب بكسر في الفخذ وجرى إخلاؤه إلى المستشفى بمروحية، فيما جرى علاج المصاب بجروح طفيفة في المكان.

وأضافت القناة، أن الجيش الإسرائيلي يلاحق المنفذ ونشر حواجز على الطرق في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us