سياسة
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سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية 2023
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في تونس، ابتداء من 31 يناير/ كانون الثاني 2023، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، ما سيمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية دون إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يثير انتقادات محلية ودولية.
سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية 2023
الرئيس التونسي قيس سعيد   / صورة: AP
31 يناير 2023

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023.

وفي عددها الصادر الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) أمراً رئاسياً جاء فيه: "تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير – كانون الثاني 2023 إلى غاية 31 ديسمبر – كانون الأول 2023".

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.

وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 ما أحدث أزمة سياسية مستمرة زادت من تداعيات أخرى اقتصادية.

ومن بين هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

وكان سعيد قد مدد حالة الطوارئ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي لمدة شهر واحد.

وأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ثم جرى تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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