سياسة
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برلمان بيرو يخفق في الاتفاق على الانتخابات المبكرة وسط استمرار الاحتجاجات
لم يتمكن البرلمان البيروفي خلال انعقاده الثلاثاء من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تحديد موعد قريب للانتخابات. فيما تتواصل الاحتجاجات في البلاد مسفرة عن سقوط عشرات القتلى.
برلمان بيرو يخفق في الاتفاق على الانتخابات المبكرة وسط استمرار الاحتجاجات
البرلمان البيروفي يخفق في التوصل إلى اتفاق حول إجراء انتخابات مبكرة / صورة: AFP
1 فبراير 2023

أخفق البرلمان البيروفي مجدداً الثلاثاء في التوصل إلى اتفاق حول خطة لتقريب موعد الانتخابات من أجل وضع حد للاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع في البلاد.

وتعصف ببيرو أزمة سياسية تترافق مع مظاهرات شبه يومية تطالب بإجراء انتخابات فورية ووضع دستور جديد. وأسفرت حتى الآن عن مقتل 48 شخصاً جراء المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

والشهر الماضي أقر البرلمان تقريب الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2026 إلى أبريل/نيسان 2024، لكن استمرار الاحتجاجات دفع الرئيسة دينا بولوارتي إلى اقتراح إجراء الانتخابات هذا العام.

والثلاثاء لم يتمكن النواب مجدداً من التوصل إلى اتفاق بشأن انتخابات محتملة خلال عام 2023، وجرى تأجيل النقاش إلى الأربعاء بعد رفضهم اقتراح بولوارتي الجمعة والاثنين على التوالي.

وأعلن الحساب الرسمي للبرلمان على تويتر مساء الثلاثاء أن "الجلسة العامة عُلّقت وستُستأنف في الأول من فبراير/شباط عند الساعة 11:00 صباحاً (16:00 ت.غ)".

وفي الوقت الذي كان فيه النواب يناقشون تقريب موعد الانتخابات، تجمع المتظاهرون في وسط ليما على مسافة قريبة من مقر البرلمان وهتف بعضهم: "دينا استقيلي الآن".

وفي وقت مبكر الثلاثاء، احتشد رجال الشرطة بأعداد كبيرة لإبعاد المتظاهرين عن مطار العاصمة.

واندلعت الاحتجاجات في السابع من ديسمبر/كانون الأول إثر إقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وتوقيفه بعد اتّهامه بمحاولة انقلاب لأنه أراد حلّ البرلمان الذي كان يستعدّ لإقالته من منصبه.

وتعكس الأزمة الفجوة العميقة بين العاصمة والمقاطعات الفقيرة التي كانت تدعم الرئيس كاستيو وترى انتخابه بمثابة انتقام لما يشعرون به من احتقار من جانب ليما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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