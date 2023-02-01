قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مبدياً أيضاً استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.

ولم يقدم نتنياهو أي تعهدات جازمة لأوكرانيا، خصوصاً وأن إسرائيل حافظت على علاقاتها مع روسيا التي تسيطر على أجواء سوريا المجاورة وتغض الطرف عن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع فيها تابعة لإيران.

وعندما سًئل نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "CNN" ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب "حسناً، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر".

وأكد نتنياهو أن الولايات المتحدة نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، مقارناً بين هذا الجهد والعمليات التي تشنها بلاده ضد إيران.

وقال إن "الولايات المتحدة أخذت جزءاً كبيراً من الذخائر المخصصة لإسرائيل ومررتها إلى أوكرانيا. وبصراحة فإن إسرائيل أيضاً تتصرف بطرق لن أفصلها هنا ضد مصانع الأسلحة الإيرانية التي تُستخدم ضد أوكرانيا".

واتهم مسؤولون أوكرانيون وغربيون إيران ببيع طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة الى روسيا لاستخدامها في الهجوم على أوكرانيا، على الرغم من نفي طهران ذلك.

وأضاف نتنياهو أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي في النزاع بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة.

ولفت الى أنه مستعد للعب دور الوسيط إن طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة.

وقال: "لديّ خبرة كافية لأعرف أن الوقت والظروف يجب أن يكونا مناسبان. وإن ظهرت سأفكر في ذلك بالتأكيد".

وتأتي هذه التصريحات غداة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقدس حيث دعا إلى الهدوء في أعقاب تصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما حضّ إسرائيل على زيادة دعمها لأوكرانيا.

وباستخدام لغة مألوفة لدى الإسرائيليين، قال بلينكن إن أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة "لأنها تدافع بشجاعة عن شعبها وعن حقها في الوجود".

وأبلغ إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي بلينكن أنه سيزور أوكرانيا لإعادة فتح سفارة بلاده، وهي أول زيارة من نوعها منذ الحرب.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق نفتالي بينيت أجرى زيارة مفاجئة لموسكو في مارس/آذار/للتوسط مع بوتين.

ونقل بينيت أيضاً رسائل من بوتين إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم ينجح في ترتيب مفاوضات مباشرة بين الطرفين.