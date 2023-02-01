سياسة
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السجن مدى الحياة لزعيم روحي هندي في قضية اغتصاب
قضت محكمة هندية بسجن الزعيم الروحي الشهير أسارام مدى الحياة، لاغتصابه امرأة من أتباعه. كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 23000 روبية و50000 روبية تعويضاً للضحية.
السجن مدى الحياة لزعيم روحي هندي في قضية اغتصاب
محكمة هندية نقضي بسجن أسارام مدى الحياة لاغتصابه امرأة وسجنها / صورة: Getty Images
1 فبراير 2023

حكمت محكمة هندية على زعيم روحي بالسجن مدى الحياة لاغتصابه امرأة من أتباعه.

وأدين الزعيم الروحي أسارام ​​بالاعتداء على تلك السيدة عدة مرات بين عامي 2001 و2006 في خلوته الروحية في ولاية غوجارات الغربية.

جاء الحكم بينما يقضي الرجل البالغ من العمر 81 عاماً حالياً عقوبة مماثلة بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته باغتصاب فتاة أخرى تبلغ من العمر 16 عاماً في عام 2018.

وقال محاميه إنه سيستأنف ضد حكم المحكمة الأخير.

ولدى أسارام​، المعروف بتعاليمه حول اليوغا والتأمل، ملايين من الأتباع، ومئات خلوات الاعتزال الروحية حول العالم.

وشددت السلطات في ولاية غوجارات الإجراءات الأمنية قبل قرار المحكمة الثلاثاء، بسبب مخاوف من احتمال وقوع أعمال عنف من أنصار الزعيم الروحي.

وفي اليوم السابق، أدانت المحكمة في مدينة غانديناغار، أسارام، ​​بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي، بما في ذلك تهم الاغتصاب والاحتجاز غير المشروع.

وجرت تبرئة ستة متهمين آخرين في القضية، من بينهم زوجة أسارام ​​وابنته، لعدم كفاية الأدلة.

وفرضت المحكمة يوم الثلاثاء، غرامة قدرها 23000 روبية (281 دولاراً) على أسارام وطلبت منه دفع 50000 روبية تعويضاً للضحية.

وكانت ادعاءات الاعتداء الجنسي ظهرت لأول مرة في عام 2013 عندما قدمت المرأة شكوى ضد المعلم الروحي.

وزعمت المرأة أن أسارام ​​اغتصبها عدة مرات في المعتزل الروحي الخاص به في مدينة موتيرا، حيث جرى حبسها لمدة خمس سنوات قبل أن تتمكن من الفرار.

وفي عام 2019، حُكم على نجل أسارام، ​​نارايان ساي، أيضاً بالسجن مدى الحياة لاغتصاب الشقيقة الصغرى للسيدة نفسها.

وقُبض على أسارام في عام 2013 بعد رفع اثنين من أتباعه قضية اعتداء جنسي ضده، اتهماه باغتصاب ابنتهم.

وقالت الشرطة إنه استدعى الضحية إلى غرفته في المعتزل الروحي الخاص به في مدينة جودبور بولاية راجاستان بحجة "علاجها" ثم اغتصبها.

وأضافوا أن المعلم الروحي "أجبر الضحية على ممارسة أفعال جنسية معه وهدد بقتل عائلتها إذا تحدثت عن الواقعة".

كما أُدين اثنان من مساعدي أسارام وحُكم عليهما بالسجن لمدة 20 عاماً فيما يتعلق بالقضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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