أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميغال، قمة بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي ستُعقد في كييف الجمعة المقبل.

وقال شميغال خلال اجتماع حكومي إن القمة ستكون غداة "مشاورات حكومية" ستجري بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و"ستكون الأولى في تاريخ أوكرانيا"، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وأضاف "عقد هذه القمّة في كييف يوجه رسالة قوية إلى الشركاء والأعداء على حدّ سواء"، مؤكّداً أنّه يتوقّع "من القمّة تقييماً مرحلياً إيجابياً لجهودنا لتحقيق التكامل مع أوروبا".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قالت منذ أيام إن كييف لديها دعم غير مشروط من التكتل وإن عليها الانتصار في مواجهة الهجمات الروسية للدفاع عن القيم الأوروبية.

وأضافت فون دير لاين في كلمة ألقتها خلال حدث لحزبها المسيحي الديمقراطي في دوسلدورف بألمانيا يوم السبت: "نقف إلى جانب أوكرانيا دون أي شروط".

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن بايدن، رسميا تسليم كييف 31 دبابة "أبرامز إم 1"، مؤكداً أن هذه المساعدات العسكرية ستعزز قدرة القوات الأوكرانية على صد الهجوم الروسي المستمر.

كما كشف بايدن عن أن ألمانيا بصدد "تسليم كييف منظومة صواريخ باتريوت".

صواريخ أمريكية

في سياق آخر، قال مسؤولان أمريكيان مطّلعان لوكالة رويترز يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل صواريخ طويلة المدى لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى.