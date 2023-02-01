سياسة
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تجنيدهم "غير قانوني".. موسكو تُسرّح 9 آلاف شخص من قواتها
أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء تسريح أكثر من 9 آلاف شخص "جرى تجنيدهم بشكل غير قانوني" منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية.
تجنيدهم "غير قانوني".. موسكو تُسرّح 9 آلاف شخص من قواتها
حشدت روسيا 300 ألف شخصا بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية / صورة: AP
1 فبراير 2023

أبلغ المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف يوم الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن السلطات اضطرت إلى تسريح أكثر من 9 آلاف شخص "جرى تجنيدهم بشكل غير قانوني".

وقال كراسنوف، خلال اللقاء الذي عُقد في الكرملين: "من خلال جهود إشراف مكتب المدعي العام، أعيد أكثر من 9 آلاف جرى حشدهم بشكل غير قانوني إلى ديارهم، بمن فيهم أولئك الذين لم يكن ينبغي حشدهم بأي حال بسبب حالتهم الصحية".

وأضاف أن "التعبئة لم تُنفّذ في روسيا منذ فترة طويلة، وكشفت عن الكثير من المشكلات الكبيرة".

وتابع أنه "جرى حل معظم المشاكل المتعلقة بالدروع الواقية والزي الرسمي"، وقال: "نحن الآن نتحكم في إمداد البزات الشتوية للعسكريين، وكذلك توفير المخازن المناسبة".

ولجأ مواطنون روس إلى جمع الأموال لتجهيز الجنود في أوكرانيا إذ قالت القوات إنهم يعانون من نقص حتى في المعدات الأساسية.

يذكر أن بوتين أعلن عن "تعبئة جزئية" مثيرة للجدل في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن عانت روسيا من سلسلة من الانتكاسات الكبرى في أوكرانيا.

وأثارت "التعبئة" احتجاجات وهجرة جماعية للرجال من روسيا قبل تعليقها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بعد حشد 300 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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