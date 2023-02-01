سياسة
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لبنان يخفض سعر الصرف الرسمي 90%
أعلن مصرف لبنان المركزي في بيانٍ الأربعاء سعر صرف رسمياً جديداً لليرة عند 15 ألفاً للدولار.
لبنان يخفض سعر الصرف الرسمي 90%
لبنان يخفض سعر الصرف الرسمي 90% / صورة: AA
1 فبراير 2023

أعلن مصرف لبنان المركزي في بيانٍ الأربعاء سعر صرف رسمياً جديداً لليرة عند 15 ألفاً للدولار.

ويشكل ذلك خفضاً عن سعر الصرف السابق بنسبة 90% بعد أن ظل السعر الرسمي 1507.5 ليرة للدولار بلا تغيير لمدة نحو 25 عاماً.

ولا يزال التحول من السعر القديم بعيدا عن السعر في السوق الموازية التي تشهد أغلب التداولات. وقال متداولان في تلك السوق إن الليرة جرى تداولها أمس الثلاثاء عند نحو 59 ألفاً للدولار.

وهوت الليرة بشدة منذ انهيار مالي في 2019 بعد فساد استشرى لعقود إضافة إلى إسراف في الإنفاق وسوء الإدارة من النخبة الحاكمة.

ويأمل لبنان في إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

ووصف مسؤولون لبنانيون قرار تبني سعر الصرف الرسمي الجديد بأنه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد التي ظهرت بسبب الأزمة المالية.

وتوحيد أسعار الصرف المتعددة من بين المطالب العديدة التي يسعى صندوق النقد الدولي لأن ينفذها لبنان ليتمكن من الحصول على حزمة الإنقاذ التي ستساعده على الخروج من الأزمة.

لكن صندوق النقد قال العام الماضي إن التقدم الذي يتحقق في تنفيذ تلك المطالب لا يزال "بطيئاً للغاية" مع عدم تنفيذ أغلبها .

وسينطبق سعر الصرف الرسمي الجديد على عمليات السحب بالعملة المحلية من الحسابات المصرفية بالدولار التي لم يتمكن المودعون من السحب منها بالعملة الصعبة منذ 2019.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرويترز أمس الثلاثاء إن التغيير سيؤدي أيضاً إلى انخفاض في قيمة رؤوس أموال البنوك.

ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد عموماً الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد ويجرى فيه معظم التعاملات وفقاً لسعر الصرف في السوق الموازية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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