سياسة
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أكثر من 16 مليون سائح أجنبي يزورون مدينة إسطنبول خلال 2022
كشفت بيانات رسمية أن مدينة اسطنبول التركية استقبلت خلال عام 2022 وحده أكثر من 16 مليون سائح أجنبي، في زيادة بنسبة 77% مقارنة بعام 2021.
أكثر من 16 مليون سائح أجنبي يزورون مدينة إسطنبول خلال 2022
إسطنبول تستقبل أكثر من 16 مليون سائح خلال عام 2022 / صورة: Getty Images
1 فبراير 2023

استقبلت مدينة إسطنبول 16 مليونا و18 ألفاً و726 سائحاً أجنبياً خلال العام الماضي 2022.

وأظهرت بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، ارتفاع عدد السياح الأجانب ممن زاروا المدينة، بنسبة 77% مقارنة بعام 2021 الذي شهد زيارة 9 ملايين و25 ألفاً و4 زائرين.

ووصل المدينة 11 مليوناً و296 ألفاً و941 سائحاً عبر مطار إسطنبول الدولي، فيما كان نصيب مطار صبيحة غوكتشن من إجمالي رقم السياح القادمين إلى إسطنبول، 4 ملايين و470 ألفاً و890 سائحاً، ومطار أتاتورك 17 ألفاً و349 سائحاً.

وعلى صعيد جنسيات السياح الأكثر زيارة لإسطنبول، خلال 2022، تصدر الروس القائمة بمليون و495 ألفاً و24 سائحاً، تلاهم الألمان بمليون و237 ألفاً و314 ثم الإيرانيون بمليون و97 ألفاً و993 زائراً.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي صرّح في وقت سابق بأن بلاده استقبلت 51.4 مليون سائح فيما بلغت عائداتها السياحية 46.3 مليار دولار، خلال 2022.

وأوضح نباتي أنّ من أهداف "قرن تركيا" استقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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