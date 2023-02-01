استقبلت مدينة إسطنبول 16 مليونا و18 ألفاً و726 سائحاً أجنبياً خلال العام الماضي 2022.

وأظهرت بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، ارتفاع عدد السياح الأجانب ممن زاروا المدينة، بنسبة 77% مقارنة بعام 2021 الذي شهد زيارة 9 ملايين و25 ألفاً و4 زائرين.

ووصل المدينة 11 مليوناً و296 ألفاً و941 سائحاً عبر مطار إسطنبول الدولي، فيما كان نصيب مطار صبيحة غوكتشن من إجمالي رقم السياح القادمين إلى إسطنبول، 4 ملايين و470 ألفاً و890 سائحاً، ومطار أتاتورك 17 ألفاً و349 سائحاً.

وعلى صعيد جنسيات السياح الأكثر زيارة لإسطنبول، خلال 2022، تصدر الروس القائمة بمليون و495 ألفاً و24 سائحاً، تلاهم الألمان بمليون و237 ألفاً و314 ثم الإيرانيون بمليون و97 ألفاً و993 زائراً.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي صرّح في وقت سابق بأن بلاده استقبلت 51.4 مليون سائح فيما بلغت عائداتها السياحية 46.3 مليار دولار، خلال 2022.

وأوضح نباتي أنّ من أهداف "قرن تركيا" استقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.