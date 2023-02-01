سياسة
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أردوغان: نرفض انضمام السويد إلى الناتو طالما تسمح بحرق المصحف على أراضيها
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها.
أردوغان: نرفض انضمام السويد إلى الناتو طالما تسمح بحرق المصحف على أراضيها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد عدم موافقة بلاده على انضمام السويد إلى الناتو طالما أنها تسمح بحرق المصحف / صورة: AA
1 فبراير 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن توافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها.

جاء ذلك في خطاب له الأربعاء، أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية السويد".

وأواخر يناير/كانون ثاني المنصرم حرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه في أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدَين الأخيرَين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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