سياسة
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آلاف المعلمين في بريطانيا يباشرون إضراباً عن العمل احتجاجاً على الأجور
دخل آلاف من المعلمين في بريطانيا الأربعاء في إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة أجورهم. فيما تعمل الحكومة على تقليل آثار الإضراب على الأطفال في المدارس.
آلاف المعلمين في بريطانيا يباشرون إضراباً عن العمل احتجاجاً على الأجور
قطاع التعليم في بريطانيا ينظم إلى سلسلة الإضرابات التي تنفذها بقية القطاعات احتجاجا على تدني الأجور / صورة: AFP
1 فبراير 2023

باشر آلاف المعلمين في بريطانيا الأربعاء إضراباً عن العمل احتجاجاً على أجورهم المنخفضة.

وذكرت شبكة "BBC" البريطانية أنه من المتوقع إغلاق آلاف المدارس اليوم في المملكة المتحدة بسبب إضراب آلاف المعلمين عن العمل.

وأوضحت الشبكة أن المعلمين بدؤوا في تشكيل طوابير الاعتصام في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وأجزاء من اسكتلندا.

ونقلت الشبكة تصريحات لوزيرة التعليم جيليان كيغان، قالت فيها إن "غالبية المدارس ستكون مفتوحة، رغم بعض التغييرات في اليوم الدراسي المعتاد، نتيجة لقلة عدد الموظفين".

وأكدت كيغان في تغريدة أنها "تعمل بجد لتقليل تأثير الإضراب على الأطفال".

وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الوطني للتعليم إلى الإضراب احتجاجاً على أجور المعلمين المنخفضة.

يشار إلى أن موجة من الإضرابات هي الأسوأ منذ أكثر من 30 عاماً، عصفت ببريطانيا على مدى الشهور الستة الماضية ، إذ أضرب عمال بالسكك الحديدية ومدرسون وموظفو بريد للمطالبة برفع الأجور مع زيادة التضخم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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