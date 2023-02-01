تستضيف السعودية نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها عام 2027، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة الأربعاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة.

وكان هذا القرار متوقعاً مع بقاء ملفها وحيداً في السباق بعد انسحاب أوزبكستان، وإيران، والهند، فيما استُبعدت قطر بسبب استضافتها النسخة المقبلة مطلع 2024.

وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي آل فيصل "نحن متحمسون لتقديم أفضل نسخة في تاريخ البطولة".

وتابع أن هذه الاستضافة حصلت على "الدعم" الكامل من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، مضيفاً "المملكة تتحوّل أمام أعيننا ونحن ملء الحماس لما ستكون عليه في 2027".

وحصلت السعودية على 43 صوتاً من أصل 45 فيما امتنعت فلسطين وتركمنستان عن التصويت.

واستثمرت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، مئات الملايين في صفقات رياضية بما في ذلك الاستحواذ على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الأندية الأوروبية.

وفي السنوات المقبلة، ستستضيف السعودية كأس آسيا للسيدات ودورة الألعاب الآسيوية، وحتى الألعاب الشتوية الآسيوية على ثلج اصطناعي.

كما تتحضر لتقديم ملف مشترك إلى جانب مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وقال السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "أنا متأكد من أن المملكة العربية السعودية ستستضيف نسخة رائعة من كأس آسيا في عام 2027".

وستقام البطولة القارية للمرة الثالثة توالياً في الخليج العربي بعد أن استضافتها الإمارات في 2019.

وستكون الاستضافة الأولى للسعودية حاملة اللقب ثلاث مرات للنهائيات التي انطلقت عام 1956.