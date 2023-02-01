أسفر طقس سيئ في دول عربية، الأربعاء، عن غلق 3 مواني بمصر، وتحذيرات من الغبار في دول قطر، الأردن، الإمارات والكويت.

وأفادت وزارة التنمية المحلية بمصر، في بيان، بـ"غلق ميناء برج البرلس (شمال)، وميناء العريش (شرق)، وميناء السخنة (شرق)، نظراً لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح".

وأوضحت الوزارة، أن "أغلب المحافظات الساحلية شهدت طقساً غير مستقر وسقوط أمطار وهبوب رياح متفاوتة الشدة مما أدى إلى سقوط 7 أعمدة إنارة، و نفوق ماشية نتيجة صعق كهرباء".

وأعلنت أنه "نتيجة لتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ تقرر استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ لدى السلطات المحلية".

وفي قطر، أعلنت هيئة الأرصاد (رسمية)، عبر "تويتر" الأربعاء، "تدنياً في مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 3 كيلومترات على بعض المناطق بسبب الغبار"، متوقعة "تحسن الرؤية ساعات المساء".

وأكدت "رصد رياح من نشطة إلى قوية السرعة تتجاوز 22 عقدة على المناطق الغربية"، داعية إلى "الحذر".

وفي الإمارات، دعت شرطة (العاصمة) أبوظبي، عبر "تويتر" الأربعاء، سائقي الطرق، إلى "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة".

وقررت خفض السرعة مؤقتاً على طريق الشيخ خليفة بن زايد بسبب الغبار.

وفي الكويت، أكدت إدارة الأرصاد الجوية، الأربعاء، أن "البلاد تتأثر بطقس غير مستقر ورياح خفيفة إلى معتدلة مثيرة للغبار".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن رئيس قسم التنبؤات الملاحية بالأرصاد، أمير العازمي، قوله إن "الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار العالق".

وذكرت هيئة البيئة الكويتية (رسمية)، في بيان، أن "تعرض البلاد إلى رياح جنوبية شرقية نشطة وتكون قوية أحياناً وتصل سرعتها إلى 70 كيلومتراً بالساعة أدى إلى تصاعد الغبار"، داعية المواطنين الذين يعانون من أمراض تنفسية إلى الحذر.

وفي الأردن، أصدرت هيئة الدفاع المدني، عبر "تويتر" الأربعاء، "تحذيراً"، مناشِدة بـ"أخذ الحيطة والحذر أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وسرعة الرياح".