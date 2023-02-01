سياسة
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إسرائيل تعلن اعتراضها قذيفة صاروخية أطلِقت من قطاع غزة
أعلنت إسرائيل اعتراض القبة الحديدية قذيفةً صاروخية أُطلِقت من قطاع غزة. وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إن "إطلاق النار من غزة لن يمنعني من مواصلة العمل لإلغاء ظروف الأسرى". ومنذ تسلمه مهامه أعلن الوزير عن قيود يعتزم اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين.
إسرائيل تعلن اعتراضها قذيفة صاروخية أطلِقت من قطاع غزة
القبة الحديدية تعترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة - أرشيفية  / صورة: Reuters
1 فبراير 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتراض القبة الحديدة لقذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "جرى رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية جرى اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وذكر الجيش في بيان سابق: "جرى تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومنطقة غلاف قطاع غزة".

وحتى الساعة 16:15 (ت.غ) لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية.

وأفاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تغريدة على تويتر، مساء الأربعاء، بأن "إطلاق النار من غزة لن يمنعني من مواصلة العمل لإلغاء ظروف الأسرى".

وأضاف: "طلبت جلسة عاجلة للمجلس الوزاري الأمني المصغر هذا المساء لبحث سبل الرد على إطلاق الصواريخ من غزة".

ومنذ تسلمه مهامه في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أعلن بن غفير عن عدة قيود يعتزم اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين.

والجمعة، قال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان، إن "القبة الحديدية اعترضت قذيفتيْن صاروخيتيْن أطلقهما فلسطينيون في قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل".

ورد الجيش الإسرائيلي بشن غارات على قطاع غزة لم تسفر عن وقوع إصابات.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "ارتفاع حصيلة الشهداء منذ صباح الخميس إلى 10 (بينهم 9 في مخيم جنين)، ومجمل الشهداء منذ بداية العام إلى 30 شهيداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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