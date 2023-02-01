سياسة
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الاتحاد الأوروبي يعيّن منسقة جديدة لمناهضة الكراهية ضد المسلمين
أعلن الاتحاد الأوروبى تعيين ماريون لاليس، منسقة جديدة لمناهضة الكراهية ضد المسلمين. وأكد الاتحاد الأوروبى، أن ذلك يأتى لتعزيز الاستجابة فى وجه الكراهية والتمييز الفردى والبنيوي ضد المسلمين فى الاتحاد الأوروبى.
الاتحاد الأوروبي يعيّن منسقة جديدة لمناهضة الكراهية ضد المسلمين
"تتحدث العربية".. الاتحاد الأوروبي يعيّن منسقة لمناهضة الكراهية ضد المسلمين. / صورة: Reuters
1 فبراير 2023

أعلن الاتحاد الأوروبى، الأربعاء، تعيين ماريون لاليس، منسقة جديدة لمناهضة الكراهية ضد المسلمين.

وأكد الاتحاد الأوروبى، أن ذلك يأتى لتعزيز الاستجابة فى وجه الكراهية والتمييز الفردى والبنيوى ضد المسلمين فى الاتحاد الأوروبى.

ورحّب الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس بوينو، بتعيين المنسقة الجديدة.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، إن هذا الأمر سيعزز محاربة الكراهية والتمييز الفردي والبنيوي ضد المسلمين في الاتحاد الأوروبي، مشيداً بتمكنها من تحدث اللغة العربية.

من جانبها، رحبت ماريون بتعيينها، وكتبت على صفحتها الرسمية على تويتر: “يشرفنى أن يجري تعيينى اليوم كمنسق جديد للاتحاد الأوروبي لمكافحة الكراهية والتمييز ضد المسلمين“.

وأضافت: “موضوع مهم يتطلب جهودنا والتزامنا المشترك“.

جاء ذلك بعد أيام من أزمة دولية وعالمية أثارها عدد من المتطرفين في السويد والدنمارك بعد حرق القرآن الكريم.

وقبل أيام، أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن قرب السفارة التركية بستوكهولم، تحت حماية مشددة من الشرطة.

وأثار حرق القرآن جدلاً واسعاً وغضباً عارماً في العالم الإسلامي، وخرجت تظاهرات في دول مختلفة أبرزها تركيا التي قال رئيسها رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده ترفض انضمام السويد إلى حلف الناتو ما دامت تسمح بحرق القرآن الكريم.

مصدر:TRT عربي
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