سياسة
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دراسة: تعريض الأطفال للشاشات يُضعف من تحصيلهم الأكاديمي وسلامتهم العاطفية
توصّلت دراسة جديدة إلى أنّ السماح للأطفال بمشاهدة الأجهزة اللوحية والتلفاز قد يُضعف تحصيلهم الأكاديمي، وسلامتهم العاطفية لاحقاً. ووفق الدراسة، فإن مهارات الأداء التنفيذي مهمة للإدراك عالي المستوى. تعرف التفاصيل
دراسة: تعريض الأطفال للشاشات يُضعف من تحصيلهم الأكاديمي وسلامتهم العاطفية
مشاهدة الشاشة لوقت طويل في مرحلة الطفولة، يضعف الأداء التنفيذي عندما يبلغ الطفل 9 سنوات / صورة: Getty Images
2 فبراير 2023

توصّلت دراسة جديدة نشرتها مجلة "JAMA Pediatrics"، الأمريكية، الاثنين، إلى أنّ السماح للأطفال بمشاهدة الأجهزة اللوحية والتلفاز قد يُضعف تحصيلهم الأكاديمي، وسلامتهم العاطفية لاحقاً.

ووجد الباحثون أنّ مشاهدة الشاشة لوقت طويل في مرحلة الطفولة، يضعف الأداء التنفيذي، عندما يبلغ الطفل 9 سنوات من عمره.

ومهارات الأداء التنفيذي، وفق مركز جامعة هارفارد لتنمية الطفل، هي عمليات ذهنية "تمكّننا من التخطيط، وتركيز الانتباه، وتذكّر التعليمات، والتوفيق بين المهام المتعددة بنجاح".

ووفقاً للدراسة، فإن مهارات الأداء التنفيذي مهمة للإدراك عالي المستوى، مثل التنظيم العاطفي، والتعلّم، والتحصيل الأكاديمي، والصحة العقلية.

ووفق الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإنه لا يمكن للأطفال الصغار التعلم كثيراً من الشاشة.

كيف يمكن تقليل الاعتماد على الشاشات

وتحتاج الأمهات والآباء كثيراً إلى إنهاء مهمة منزلية، وربما حضور اجتماع عمل، وهنا غالباً ما تكون الشاشات مصدر إلهاء فعّال لأطفالهم.

وتؤكد هاريسون أنه من الأفضل أن نجنب الأطفال الصغار جداً التعرض للشاشات. وتنصح "بدلاً من ذلك، من الأفضل إشراك الطفل في الأعمال المنزلية".

على سبيل المثال "إعطاء الطفل الذي يمشي بعض الملابس كي يطويها بجانبك أثناء محاولتك طيّ الملابس، أو ضعي الطفل في مكان آمن قربك بحيث يمكنك التواصل معه على نحو متكرّر بالعين، خلال قيامك بواجباتك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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