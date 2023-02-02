سياسة
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تماشياً مع قرار الفيدرالي.. بنوك خليجية ترفع الفائدة وقطر تقرر التثبيت
قررت البنوك المركزية في دول الخليج رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين قررت قطر الإبقاء على السعر.
تماشياً مع قرار الفيدرالي.. بنوك خليجية ترفع الفائدة وقطر تقرر التثبيت
أغلب بنوك الخليج تقرر رفع سعر الفائدة / صورة: AA
2 فبراير 2023

رفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة ربع نقطة في اجتماعه، أمس الأربعاء، كما كان متوقعاً، في حين قرر بنك قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أقر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وفقاً لبيان عن البنك.

وقرر بنك الإمارات المركزي رفع سعر الأساس 25 نقطة أساس إلى 4.65%، وذكر البنك في بيان أنه سيبقي على السعر الخاص باقتراض سيولة قصيرة الأجل لديه، من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

كما قرر بنك البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع لأسبوع، إلى 5.5% من 5.25%، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5.25% من 5%. وقال البنك إن سعر الفائدة على الودائع لـ4 أسابيع، ارتفع إلى 6.25%، وارتفع سعر الإقراض إلى 6.75%.

بدوره خالف بنك قطر المركزي الاتجاه بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية عند مستوياتها دون تغيير، مبتعداً عن مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنه يحذو في العادة حذو الاحتياطي الفيدرالي نظراً لربط عملته المحلية الريال، بالدولار الأمريكي.

وقال المصرف إنه يهدف لأن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف في بيان أنه سيواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار الجوانب التي تؤثر على الاستقرار المالي، ومراجعة سياسته النقدية عند الحاجة إلى معالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

بذلك، يبقي مصرف قطر المركزي على سعر فائدة الإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء عند 5% و5.5% و5.25% على التوالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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