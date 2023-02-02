سياسة
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عقب معركة قانونية.. محكمة إيطاليا تمنع إجبار الأحفاد على زيارة أجدادهم
عقب معركة قانونية طويلة شملت درجات عدة من التقاضي، قضت المحكمة العليا في إيطاليا بعدم إجبار الأطفال على زيارة أجدادهم في حال لم تكن لديهم رغبة في ذلك.
عقب معركة قانونية.. محكمة إيطاليا تمنع إجبار الأحفاد على زيارة أجدادهم
المحكمة العليا في إيطاليا تقضي بعدم إجبار الأطفال على زيارة أجدادهم في حال لم تكن لديهم رغبة في ذلك / صورة: AP
2 فبراير 2023

قضت المحكمة العليا في إيطاليا بعدم إجبار الأطفال على زيارة أجدادهم في حال لم تكن لديهم رغبة في ذلك.

وذكرت صحيفة "

التايمز

" اللندنية، أن القرار جاء عقب معركة قانونية طويلة شملت درجات عدة من التقاضي، وذلك قبل أن تعلن أعلى محكمة استئناف في إيطاليا أنه لا يمكن إجبار الأحفاد على إقامة علاقة "لا يتمتعون بها ولا يريدونها" مع أجدادهم.

وأوضحت المحكمة أن القاعدة تطبق بشكل أكبر على الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً.

وكانت فصول القضية قد بدأت بمدينة ميلانو، شمالي البلاد، في عام 2019 عندما قرر جد وجدة من جهة الأب مع عم طفلين، لم يُكشف عن هويتهما، رفع قضية تسهل إجراءات الجدين التواصل مع الحفيدين بعد أن منعهما والداهما من زيارة بيت الجد بسبب خلافات أسرية.

ووافقت إحدى المحاكم على أن الجدة تصرفت بطريقة عدوانية تجاه زوجة ابنها، مما أزعج الأطفال، وبالتالي زعم الوالدان أن طفليهما لا يودان رؤية الجدين.

ورغم ذلك قضت المحكمة لصالح الجدين، وأمرت بزيارة الطفلين لهما تحت إشراف أحد موظفي الخدمات الاجتماعية، مما جعل الوالدين يستأنفان ضد الحكم.

غير أن النتيجة لم تكن في صالح الزوجين للمرة الثانية، إذ قضى حكم الاستئناف باستمرار الزيارات مع ضرورة أن تخضع العائلة لجلسات علاج نفسية جماعية لإصلاح ذات البين.

وأقرت محكمة الاستئناف بأن الجدة وزوجة ابنها لديهما "علاقة كراهية متبادلة"، لكن القضاة حذروا الزوجين من أن الطفلين قد يعانيان أضراراً نفسية إذا حُرموا رؤية الجدين.

وعندما استأنف الوالدان أمام المحكمة العليا في إيطاليا، نقض القضاة الأحكام الصادرة عن المحكمتين الأدنى.

وفي حكمهم، قرر القضاة أن القرار النهائي بشأن ما إذا كان ينبغي على الأطفال قضاء أيام الأحد مع جدتهم وجدهم يجب أن لا يكون ذلك من قبل الأجداد أو الآباء، بل من لدن الأبناء أنفسهم.

ولما قال الأطفال إنهم لم يكونوا حريصين على رؤية الجدين المسنين، جرى إلغاء الزيارات في حكم ملزم وغير قابل للطعن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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