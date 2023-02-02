سياسة
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كوريا الشمالية: التدريبات الأمريكية دفعت الوضع إلى "خط أحمر خطير"
قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن التدريبات التي تجريها الولايات المتحدة وحلفاؤها دفعت الوضع إلى "خط أحمر خطير" وتهدد بتحويل شبه الجزيرة إلى "ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب أشد خطورة".
كوريا الشمالية: التدريبات الأمريكية دفعت الوضع إلى "خط أحمر خطير"
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات جوية مشتركة بقاذفات من طراز بي-1بي ومقاتلات إف-22 / صورة: AP
2 فبراير 2023

قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية اليوم الخميس إن التدريبات التي تجريها الولايات المتحدة وحلفاؤها دفعت الوضع إلى "خط أحمر خطير" وتهدد بتحويل شبه الجزيرة إلى "ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب أشد خطورة".

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بيونغيانغ غير مهتمة بالحوار ما دامت واشنطن تنتهج سياسات عدائية.

وقال متحدث باسم الوزارة لم يُذكر اسمه في البيان إن "الوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، وصل إلى خط أحمر خطير بسبب مناورات المواجهة العسكرية المتهورة والأعمال العدائية للولايات المتحدة والقوات التابعة لها".

وفي واشنطن، رفض البيت الأبيض بيان بيونغيانغ وأكد مجدداً رغبته في لقاء دبلوماسيين كوريين شماليين "في الوقت والمكان المناسبين لهم".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "أوضحنا أنه ليس لدينا نية عدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ونسعى إلى دبلوماسية جادة ومستمرة لمعالجة جميع القضايا التي تهم البلدين والمنطقة".

وأشار بيان كوريا الشمالية لزيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى سول هذا الأسبوع. وتعهد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء بتوسيع نطاق التدريبات العسكرية ونشر المزيد من "الأصول الاستراتيجية"، مثل حاملات الطائرات والقاذفات بعيدة المدى، لمواجهة تطوير أسلحة بيونجيانج ومنع الحرب.

وقال بيان كوريا الشمالية "هذا تعبير واضح عن السيناريو الأمريكي الخطير الذي سينتج عنه تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب أشد خطورة".

وأضاف البيان أن بيونغيانغ سترد على أي تحركات عسكرية للولايات المتحدة، ولديها استراتيجيات قوية للرد، تشمل استخدام "القوة النووية الأكثر اجتياحاً" إذا لزم الأمر.

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أمس الأربعاء تدريبات جوية مشتركة بقاذفات أمريكية من طراز بي-1بي ومقاتلات إف-22، بالإضافة إلى مقاتلات إف-35 من كلا البلدين، وفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وقال بيان البيت الأبيض "نرفض فكرة أن تدريباتنا مع شركائنا في المنطقة تمثل أي نوع من الاستفزاز. هذه تدريبات روتينية تتفق تماماً مع الممارسات السابقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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