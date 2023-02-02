سياسة
2 دقيقة قراءة
شنطوب: هناك توجه لمعاداة الأتراك والإسلام في أوروبا
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن هناك توجهاً في أوروبا لمعاداة الإسلام والمسلمين، لا سيما الأتراك. واتهم شنطوب البلدان الأوروبية بإعداد الأرضية لذلك.
شنطوب: هناك توجه لمعاداة الأتراك والإسلام في أوروبا
شنطوب يحذر من معاداة الأتراك والإسلام في أوروبا / صورة: AA
2 فبراير 2023

حذر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب من وجود توجه خطير حيال معاداة الإسلام والمسلمين لا سيما الأتراك في أوروبا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخميس، خلال حلوله ضيفاً على طاولة محرري الأناضول بالعاصمة التركية أنقرة.

ورأى شنطوب أن الدول الأوروبية أعدت الأرضية لهذه التوجهات المعادية للأتراك والإسلام والمسلمين.

وفي وقت سابق، دعا المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، من جانبه أيضاً، أوروبا لاتخاذ التدابير ضد الاعتداءات على الإسلام.

واعتبر قالن أن السماح بعمليات إحراق القرآن التي تكررت خلال الفترة الأخيرة "تبسيط لعمل سيئ، وتخفيف لجرائم الكراهية وحماية للتعصب ومكافأة له".

وفي شأن آخر، أشار شنطوب إلى تقديم طلبات من 11 بلداً لترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال: "إذا كانت ثمة جائزة سلام ستُمنح عن عام 2022 فالرئيس أردوغان هو من يستحقها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us