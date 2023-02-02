سياسة
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وسط أنباء على اتفاق تطبيع.. إعلام عبري: طائرة إسرائيلية خاصة وصلت الخرطوم
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت، الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم. ولم يتضح على الفور مَن أقلّت هذه الطائرة ولكن العامين الماضيين شهدا رحلات عديدة متبادلة بين مسؤولين إٍسرائيليين وسودانيين.
وسط أنباء على اتفاق تطبيع.. إعلام عبري: طائرة إسرائيلية خاصة وصلت الخرطوم
هيئة البث الإسرائيلية تقول إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت، الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم  / صورة: AP
2 فبراير 2023

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت، الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال مراسل الهيئة إيتاي بلومنتال في تغريدة على تويتر: "هبطت طائرة تنفيذية إسرائيلية (4X-CUZ) قبل فترة وجيزة في العاصمة الخرطوم".

ولم يتضح على الفور مَن أقلّت هذه الطائرة، ولكن العامين الماضيين شهدا رحلات عديدة متبادلة بين مسؤولين إٍسرائيليين وسودانيين.

ونقلت هيئة البث في وقت سابق اليوم، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن "السودان في طريقه إلى التوقيع رسمياً على اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "طُرح الموضوع في لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل مع النخبة السياسية بأكملها".

وأشارت هيئة البث إلى أنه "على الرغم من إعلانه رسمياً انضمامه إلى اتفاقيات إبراهيم، إلا أن السودان لم يوقّع رسمياً حتى الآن على الاتفاقيات، التي وُقّعت مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين في واشنطن في سبتمبر/أيلول 2020 من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وحتى الساعة 9:40 (ت.غ) لم يعلق السودان رسمياً على ما أورده الإعلام الإسرائيلي.

وأعلن السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2020 أنه مهتم بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وبعد 3 أشهر وقّع الاتفاق مبدئياً مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يوقعه مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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