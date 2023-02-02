سياسة
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بعد معلومات حول استعدادات للاعتداء على القرآن.. تركيا تستدعي سفير النرويج
تلقت السلطات التركية معلومات حول استعدادات لتنفيذ اعتداء على القرآن الكريم الجمعة في النرويج. وعلى ضوء ذلك استدعت الخارجية التركية سفير أوسلو لدى أنقرة، لإدانة الموقف النرويجي، والتحذير من السماح بهذا العمل الاستفزازي.
بعد معلومات حول استعدادات للاعتداء على القرآن.. تركيا تستدعي سفير النرويج
الخارجية التركية تستدعي سفير أوسلو لدى أنقرة / صورة: AA
2 فبراير 2023

استدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، سفير أوسلو لدى أنقرة أيرلينغ سكونسبيرغ، إثر تلقيها معلومات حول استعدادات لتنفيذ اعتداء على القرآن الكريم الجمعة في النرويج.

وأبلغت الوزارة سكونسبيرغ إدانتها الشديدة لنهج النرويج حيال عدم منع هذا العمل الاستفزازي الذي يعتبر جريمة كراهية بشكل واضح، حسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول.

وأكدت الخارجية التركية للسفير أن هذا الموقف "غير مقبول"، وأنها تنتظر من النرويج عدم السماح بتنفيذه.

وكان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قد حذر اليوم، الخميس أيضاً، من وجود توجه خطير حيال معاداة الإسلام والمسلمين في أوروبا، متهماً الدول الأوروبية بإعداد الأرضية لهذه التوجهات.

ودعا المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن من جانبه أيضاً أوروبا إلى اتخاذ تدابير ضد الاعتداءات الممنهجة على الإسلام.

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من شخصيات يمينية متطرفة يتصدرها زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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