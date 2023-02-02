سياسة
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مناورات الشتاء.. انطلاق "يوم المراقب المميز" في قارص التركية
بمشاركة ألف و758 عسكرياً من 17 دولة، انطلقت في ولاية قارص التركية، الخميس، فعاليات "يوم المراقب المميز" بحضور وزراء دفاع تركيا خلوصي أقار وأذربيجان ذاكر حسنوف وجورجيا جوانشير بورشولادزه.
مناورات الشتاء.. انطلاق "يوم المراقب المميز" في قارص التركية
يشارك في المناورات ألف و758 عسكرياً من 17 دولة أبرزها ألمانيا وأذربيجان وكازاخستان وبريطانيا / صورة: AA
2 فبراير 2023

انطلقت في ولاية قارص التركية، الخميس، فعاليات "يوم المراقب المميز" بحضور وزراء دفاع تركيا خلوصي أقار وأذربيجان ذاكر حسنوف وجورجيا جوانشير بورشولادزه.

جاء ذلك على هامش "مناورات شتاء 2023" العسكرية المتواصلة في قارص (شمال شرق) بمشاركة ألف و758 عسكرياً من 17 دولة أبرزها ألمانيا وأذربيجان وكازاخستان وبريطانيا.

وإلى جانب وزراء الدفاع الثلاثة، حضر فعاليات "يوم المراقب المميز" رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولار، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وأطلع القادة المشرفون على سير المناورات أقار والوفد المرافق له على معلومات حول الفعالية.

وفي كلمة له خلال الفعالية، شدد أقار على أهمية التعاون والعمل المشترك في تأمين السلام والاستقرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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